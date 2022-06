Qué dice el proyecto sobre planes que le llevó un intendente a Cristina Kirchner

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfHgozCOq3Y%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAD1cHZBrxpC7aVQp0IePmTt0YXtHqezqtV7xcJc7RWoJGbll3zHCXvHg85YdbcZB0oNLNXrUvrECiZAsZCIOgK6XAbnxcxQNWKec5j8H9ob4WRhJ1YkJo3EnuWP5TTCyUZAfsEcOWZAj4nLI5EcOZBkvsSEWaLbAZDZD View this post on Instagram A post shared by Cristina Kirchner (@cristinafkirchner)

A su vez, la Municipalidad de Pehuajó se comprometería a pagar un adicional mensual a los beneficiarios, asignarles tareas o brindarles capacitaciones. El municipio también tendría la potestad de controlar las asistencias altas y bajas, según el cumplimiento de las nuevas pautas por parte de los beneficiarios. Aquello además implicaría una cobertura de salud vía IOMA, teniendo en cuenta que el pago de la obra social quedaría a cargo del Municipio.

De acuerdo a números de la intendencia, en Pehuajó, hay actualmente 300 beneficiarios de Potenciar Trabajo, con un promedio de edad de 32 años.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1539674590405877761 Con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación. pic.twitter.com/2IByOYqlgr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 22, 2022

Leonardo Grosso, diputado nacional del Movimiento Evita, dijo el miércoles por la noche en C5N que no estaba de acuerdo con el concepto de que quienes cobran planes sociales no trabajan. Además, cuestionó a algunos municipios que utilizan a beneficiarios para tareas, como el barrido de calles, y no reconocen las actividades que esas personas realizan en los barrios, como el mantenimiento de espacios de cuidados para niños, o incluso comedores comunitarios.