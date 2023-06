Alberto Rodríguez Saá sobre Adolfo: "Duele verlo enfrente, su historia no se merece estar donde está"

El mandatario puntano, que no tiene chances de ser reelecto, se desligó de la Nación. "Cuando las políticas nacionales favorecen a San Luis, las aplicamos con entusiasmo. Cuando no ha sido así, tuvimos una dirección diferente, por eso tenemos un crecimiento enorme. Lo dicen las estadísticas y los datos. Esto pasa también en otras provincias: las provincias crecen y la Nación no", dijo. También se distanción de los referentes nacionales: “Yo los conozco a todos, tengo mis reservas”.