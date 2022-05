Casación absolvió a Boudou en la causa por la transferencia de un auto de 1992

La sentencia fue recusada ante la Cámara de Casación por el Ministerio Público Fiscal, que en este caso con los votos de los magistrados Javier Carbajo, Carlos Mahiques y Angela Ledesma falló por la absolución.

"Del plexo probatorio reunido no es posible inferir con el grado de certeza necesario un veredicto condenatorio", indica el fallo, que agrega: "en definitiva, por imperativo del principio in dubio pro reo (art. 3 del CPPN), no existiendo elementos para determinar asertivamente las circunstancias relevantes para establecer los extremos de la imputación, corresponde absolver a Amado Boudou del delito imputado".

“Si bien en la sentencia se sostiene que Boudou fue quien contacto a los gestores y les requirió la realizacion del trámite, no surge de lo expuesto por el tribunal cuáles son los elementos de prueba en que sustentaron dicha afirmacion. Las pruebas aportadas no demuestran que haya sido Boudou quien los contactó, sino únicamente que mantuvo un encuentro con el primer gestor sin que se haya podido comprobar alguna vinculacion con quien realizó el trámite irregular, Andres Alberto Soto”, continúa.

El Tribunal rechazó por unanimidad el recurso presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, así como la presentación realizada por la defensa de Soto. Además, hizo lugar, por mayoría, al recurso de casación presentado por la defensa de Boudou.

Por la transferencia del automóvil Honda, en primera instancia, el exministro de Economía, había sido condenado como cómplice primario del delito de "falsedad ideológica" por la inserción de datos falsos en los instrumentos públicos que fueron utilizados para lograr, en 2003, la transferencia irregular de un vehículo Honda modelo CRX del año 1992.