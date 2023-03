Aníbal Fernández: "Alberto Fernández le gana unas PASO a Cristina Kirchner"

Posteriormente, Aníbal Fernández dijo: "Yo estoy convencido de que Alberto gana". En ese sentido, se refirió a las declaraciones de dirigentes referenciados con La Cámpora, sosteniendo que “van a tener que ir a una PASO, no hay vuelta de hoja en eso”. “Siempre creí que las soluciones salen de la discusión política, no del dedo de nadie ni de la lapicera en manos de tipos que nunca ganaron una elección y no tienen legitimación para poder hacerlo”, añadió.