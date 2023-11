Ante la Justicia, LLA reconoció que no tiene pruebas para denunciar un fraude electoral

Uno de los apoderados de La Libertad Avanza, Santiago Viola, retrocedió en las acusaciones de fraude sobre las elecciones generales desarrolladas por seguidores, dirigentes y el propio candidato presidencial, Javier Milei, y aseguró que no existió una denuncia formal: "No presentamos pruebas porque no se trató de una denuncia. Únicamente queremos extremar los recaudos".