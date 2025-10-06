Apartan a Julián Ercolini en la causa que investiga a Alberto Fernández por violencia de género







El expediente irá a la Cámara Federal para que se designe a un nuevo magistrado.

Julián Ercolini, apartado de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández.

La Cámara de Casación apartó al juez Julián Ercolini en la causa que investiga por violencia de género al expresidente Alberto Fernández, quien está procesado por la denuncia de su exmujer Fabiola Yañez. El alto tribunal sostuvo que se aportaron elementos nuevos sobre el vínculo previo entre el exmandatario y el magistrado Ercolini.

Luego de fracasar en diversas instancias en su reclamo recusatorio al manifestar amistad y enemistad con Ercolini, Fernández logró llegar a la casación donde de forma unánime los camaristas Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci escucharon su reclamo en una audiencia realizada a mediados de la semana pasada.

Fernández remarcó que con el juez tenía un un vínculo de cercanía que luego devino en enemistad, y que este último ocultó afirmando haber intervenido en otras causas en su contra en las que procesalmente no avanzó. También soslayó el hecho de que en todos esos casos “el Ministerio Público Fiscal no encontró razones para que fuera investigado”.

De manera unánime los camaristas no solo revirtieron la decisión de la Sala II de la Cámara Federal Porteña de mantener a Ercolini sino también sortear a un nuevo magistrado “que deberá intervenir, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos”, entre ellos el procesamiento sin prisión preventiva.

Por otra parte, los camaristas Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci rechazaron el planteo de la defensa de Alberto Fernández quien a través de un recurso de casación planteaba el traslado de la causa a la justicia federal de San Isidro y desestimó una queja donde buscaba levantar el embargo por 10 millones de pesos dictado con el procesamiento.