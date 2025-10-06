Javier Milei sorprendió con un "live" de la prueba de sonido en la previa de su recital

El Presidente compartió los ensayos en el Movistar Arena en medio de la tormenta causada por la renuncia de Espert a su candidatura.

Javier Milei realizó un vivo en Instagram previo a la prueba de sonido en el Movistar Arena , donde presentará su nuevo libro “La construcción del milagro” este lunes 6 de octubre. El evento se realizará luego del estallido político protagonizado por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, cuestionado por su vínculo con Fred Machado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la transmisión, el mandatario brindó detalles del show, confirmando que cantará en vivo junto a "La Banda del Presidente" y mostró cómo será la estructura del escenario "esto se está poniendo bueno, divertido" , adelantó. Posteriormente, cantó junto a Lilia Lemoine: "Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista".

El presidente presentará esta noche su libro "La construcción del milagro" que tendrá lugar en el Movistar Arena con capacidad para 15.000 personas. La entrada al evento es gratuita. Se trata de su segunda presentación de este tipo, luego de que en mayo del año pasado lanzara “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park. En esta oportunidad, combinará política, discurso y espectáculo musical.

El libro reúne su visión sobre el ajuste fiscal , la liberalización de los mercados y las reformas estructurales. La presentación de este lunes apunta a consolidar su figura como un líder que mezcla gestión con show, discurso con música y política con espectáculo.

Lemoine y Milei en el Movistar En la transmisión, cantó una canción y enfocó a Lilia Lemoine bailando.

El show marcará el regreso del mandatario a su rol de performer, una faceta que ya había mostrado durante la campaña electoral interpretando canciones de rock clásico. Esta vez, sin embargo, lo hará en un contexto institucional y masivo, con transmisión nacional y la presencia de su gabinete.

El ensayo previo junto a Lilia Lemoine y su banda

Durante la jornada previa, Milei ensayó junto a su banda presidencial y la diputada Lilia Lemoine, quien participará en los coros. El grupo está integrado por los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclós y su pareja Ana Tamagno, el abogado Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Mario Suli.

G2gNCy-XoAAqRpU Milei junto a su banda presidencial.

La imagen del ensayo fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y rápidamente se viralizó. Luego, el Presidente reposteó la foto con el mensaje: “Vení, probá la banda”, una frase interpretada como un guiño económico en referencia a las “bandas cambiarias”.