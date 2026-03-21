Apretón de manos y una estatua de león de regalo: así fue la reunión de Javier Milei con el presidente húngaro + Seguir en









Fue la primera visita de un presidente argentino a Budapest. Hubo un encuentro cordial y promesas de seguir profundizando los lazos entre ambos país. En el país entre 40.000 y 50.000 personas nacidas en la nación europea.

Milei es el primer presidente argentino es visitar Hungría.

El presidente Javier Milei fue recibido este sábado por su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor de Budapest, en el marco de su primera visita oficial al país europeo. El encuentro bilateral marcó el inicio de una jornada cargada de simbolismo político: Milei viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, en lo que constituye su 35° viaje internacional desde que asumió la conducción del Estado.

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Durante el encuentro, posaron frente a la prensa y Milei recibió una estatuilla de porcelana con la figura de un león, como presente de la administración anfitriona. El gesto protocolario no fue inocente: el león es el símbolo que el propio mandatario argentino adoptó como emblema personal de su gestión, y la elección del obsequio refleja la sintonía ideológica que Budapest y Buenos Aires buscan proyectar ante la comunidad internacional conservadora.

Más tarde, a las 12.10 hora local, el mandatario argentino fue recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro. Orbán subrayó la singularidad histórica del momento: "Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrTamasSulyok/status/2035375249575870633&partner=&hide_thread=false Javier Milei makes history as first Argentine president to visit Budapest.



During our meeting at Sándor Palace, we agreed that we must represent and assert our national interests on the international stage and in multilateral forums as well.



We believe that independent… pic.twitter.com/8zVaV0tiNA — Dr. Tamás Sulyok (@DrTamasSulyok) March 21, 2026 Por la tarde, Milei cerró su agenda húngara con una disertación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde criticó el modelo de "Estado niñera" y las políticas migratorias europeas, y aseguró que la Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética del continente. Como broche final de la jornada, el mandatario recibió el título honorífico "Civis Universitatis Honoris Causa" otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli. Finalizada la agenda, Milei emprendió el regreso a Buenos Aires, donde está previsto que aterrice el domingo por la mañana.

Javier Milei cambió el pronóstico sobre la inflación: "En el final de nuestro mandato la terminaremos de exterminar" El gran estandarte de la administración Javier Milei es, sin dudas, la desaceleración de la inflación. La interanual que recibió en diciembre de 2023 de 211,4% y la última de febrero bajó a 32,4%. Entusiasmado, el Presidente llegó a vaticinar que en agosto de este año empezaría con un 0%. Ese objetivo parece complicarse después de nueve meses de pequeñas subas. Este sábado en Hungría, durante su discurso en la CPAC, el encuentro de la derecha internacional, sorprendió al dar un pronóstico diferente para el fin de la inflación.

Ante los líderes de diferentes países, Javier Milei explicó el núcleo de su política económica y la "batalla cultural" que lleva adelante. En ese contexto, explicó el rumbo que tomó su gobierno desde que asumió. "Gracias a nuestra política que logramos sacar el país a flote. Pasamos a una inflación que está en torno al 30% y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos por exterminar”, afirmó. La afirmación sorprendió a propios y extraño. Significa un cambio en su pronóstico. De agosto del 2026, ahora dice que será a fines de su mandato, en diciembre de 2027. Un año de diferencia. No explicó por qué demoraría ese tiempo. Tampoco admitió que ya no será en agosto.