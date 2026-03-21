Javier Milei se reunió con Viktor Orbán en el marco de la cumbre CPAC

El argentino concentra una agenda de actividades vinculadas a la derecha global en el país europeo. También se reunió con su par húngaro, Tamás Sulyok.

El presidente Javier Milei se encuentra en Budapest donde participará en la cumbre de la organización conservadora CPAC . En la antesala del evento, el mandatario mantuvo encuentros con su par húngaro, Tamás Sulyok, y con el primer ministro Viktor Orbán.

Durante la reunión con Orbán, Milei anticipó parte de su exposición en el foro y adelantó que hará referencia a la política migratoria del gobierno húngaro. “En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión", le adelantó el argentino a su par húngaro.

Por su parte, el primer ministro húngaro valoró la visita del mandatario argentino y subrayó su carácter inédito en términos históricos.

“Es la primera vez en la historia de nuestras naciones de que un presidente americano visita Hungría. Y es que tampoco en Europa ha ocurrido esto. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos, la verdad. Y su visita es en un tiempo muy importante", expresó Orbán.

Orbán fue el encargado de abrir la conferencia y centró su intervención en la agenda cultural y política del espacio conservador. Allí planteó que existe una “lucha por el alma del mundo occidental” y sostuvo que “la censura progresista terminó”, atribuyendo ese cambio a la influencia del expresidente estadounidense Donald Trump.

El líder húngaro también cuestionó lo que definió como “propaganda de género” y describió el escenario actual como un proceso de reconfiguración política a nivel global.

En ese contexto, Orbán destacó a Milei como una de las figuras emergentes dentro de la derecha internacional y le dio un lugar central en el evento: “Aquí está, y estará, nuestro amigo Javier Milei. Le damos la bienvenida a Budapest”.

Además, reforzó ese posicionamiento al señalar: “Hoy en día, Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha y Javier, como verán, es una estrella mundial de los valores occidentales”.

El acercamiento se dio en el marco de una agenda exprés en el país europeo, concentrada en actividades políticas, académicas y de posicionamiento internacional, en línea con su participación en espacios afines a la derecha global.

El mandatario argentino viene sosteniendo una agitada agenda de viajes, desde la Argentina Week en EEUU, pasando por Chile, para asistir a la asunción de José Antonio Kast y la ciudad de Córdoba, para dar un discurso en la Bolsa de Comercio, entre otros puntos.

milei en hungria El acercamiento se dio en el marco de una agenda exprés en el país europeo. Presidencia

Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Hungría

La actividad con Sulyok fue un encuentro bilateral en el Palacio Sándor como previo a reunirse con Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno. Entre otras de las actividades, Milei dará un discurso en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a referentes y dirigentes de partidos de derecha a nivel internacional. Su presencia se inscribe en su estrategia de fortalecer vínculos con líderes y espacios ideológicos afines.

milei en hungría La actividad con Sulyok fue un encuentro bilateral en el Palacio Sándor como previo a reunirse con Orbán. Presidencia

Javier Milei en Tucumán: le pegó a la oposición y dijo que "trabaja intensamente" para que no vuelvan al Gobierno

El presidente Javier Milei encabeza este jueves el Foro Económico del NOA (Fenoa) en San Miguel de Tucumán, en la previa de su viaje a Hungría. El mandatario cuestionó a la oposición y aseguró que trabaja "intensamente" para que el gobierno del Frente de Todos (2019-2023) haya sido "el último de la historia".

Al igual que el miércoles en el Palacio Libertad, el libertario dedicó gran parte de su exposición a hablar sobre Adam Smith, a quien utilizó para hablar de su plan económico y su forma de gestión. En un momento de su discurso, se refirió a la opisición, a quienes definió como "salvajes" y aseguró: "Cuando se fueron nos dejaron 15% de déficit fiscal en términos de PBI, algo que financiaban emitiendo dinero".

"En el año 2023, las bestias a lo largo del último período, que esperemos haya sido el último y es algo para lo cual trabajamos intensamente, financiaron 28% del PBI con emisión monetaria", expresó.