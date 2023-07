Arde JxC: candidatos de Bullrich apuntaron contra Larreta por los dichos de Juan Manuel López

"No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López , integrante del sector 'El cambio de nuestras vidas' que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO . En un artículo posterior, López no se retracta".

Arde Juntos por el Cambio: los dichos de López contra Bullrich

En declaraciones con Radio 10, el diputado de Juntos por el Cambio hizo un análisis sobre la propuesta de gestión de Patricia Bullrich en medio de la crisis económica. "Creo que hay gente que cree que hay que ir mucho más rápido en el ordenamiento de la economía y no lo rápido, lo lento o la velocidad que permitan los tiempos y la sociedad para ordenar un economía que viene con un déficit crónico y una inflación galopante que no nos permite desarrollarnos", expresó.

Y más en detalle, apuntó directamente contra la exministra de Seguridad e hizo alusión a un carácter represivo: "Algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, y me imagino un gobierno con dificultades de Patricia Bullrich como la serie del 2001".

Juan Manuel López (1).jpg

"Creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que De la Rúa. Cuando uno recuerda esos momentos, hay un momento de intentar un orden represivo. Hay que entender que esos órdenes no funcionan porque no funcionaron en el pasado y porque, además, la sociedad está sobreajustada", agregó.

En el cierre del comunicado, los dirigentes cercanos a Patricia Bullrich le exigieron a Rodríguez Larreta mantener las diferencias dentro del "ámbito democrático":

"Estimado Horacio: le requerimos que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático. No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante. Le pedimos solicite una rápida y tajante retractación política".

horacio rodriguez larreta patricia bullrich elecciones 2023.jpg Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en acto de campaña.

La respuesta de Larreta por las declaraciones contra Bullrich

En un nuevo acto electoral, donde se presentaron propuestas electorales de cara a las Elecciones 2023, el jefe de Gobierno fue consultado por el comunicado y respondió: "Nosotros siempre estamos del lado de la paz, no han escuchado ni un sólo comentario, ni una sola crítica personal, jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice, no lo voy a hacer, no es mi espiritú y estoy convencido de que no es bueno para la Argentina, y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo".

López, por su parte, respondió a través de su cuenta oficial en Twitter y aseguró que "lo que diga el candidato a Presidente de 'El cambio de nuestras vidas' - quien seguramente no comparte mis expresiones - no cambiará lo que pienso, ni lo que dije".

"Contrario a lo que dice esa carta mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva", agregó.