El Gobierno rechazó la decisión de Irán de declarar terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea + Agregar ámbito en









Cancillería calificó de inadmisible la medida y sostuvo que carece de todo fundamento. Además, volvió a reclamar la entrega de los acusados por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

El Gobierno repudió la decisión de Irán contra la Armada y la Fuerza Aérea. Casa Rosada

El Gobierno expresó su enérgico rechazo a la decisión de Irán de declarar como organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas. A través de un comunicado de la Cancillería, calificó la medida como "inadmisible", cuestionó su falta de sustento y advirtió que constituye una grave acusación contra instituciones.

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El pronunciamiento de Cancillería fue una respuesta directa a la decisión de la República Islámica y volvió a poner en primer plano el deterioro de la relación bilateral, atravesada desde hace décadas por las investigaciones judiciales de los atentados terroristas.

Desde el Palacio San Martín señalaron que ambas fuerzas forman parte de las instituciones constitucionales de la República Argentina, se encuentran subordinadas al orden democrático y tienen como misión la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, remarcaron que sus actividades se desarrollan bajo el cumplimiento de las leyes nacionales y del derecho internacional.

pic.twitter.com/hFrgQO5GOn — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) November 11, 2026 El Gobierno cruzó a Irán y renovó el reclamo por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel La Cancillería sostuvo que la declaración iraní carece de todo fundamento y representa una acusación contra organismos legítimamente constituidos. El comunicado también recuperó el antecedente de los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, y contra la sede de la AMIA, perpetrado en 1994, y recordó que la Justicia atribuyó responsabilidades por ambos ataques a la República Islámica de Irán.

A más de tres décadas de los atentados, el Gobierno señaló que las autoridades iraníes continúan sin cooperar con el Poder Judicial argentino y mantienen su negativa a cumplir las órdenes internacionales de detención que pesan sobre los acusados. También objetó que personas requeridas por los tribunales argentinos hayan sido designadas en puestos de alta responsabilidad dentro de la estructura gubernamental iraní.

Patricia Bullrich cruzó a Irán tras declarar terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas: "Marca de qué lado estamos" La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, respondió este miércoles a la decisión de Irán de declarar a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina como organizaciones terroristas. La exministra de Seguridad cuestionó al régimen iraní y defendió la posición adoptada por el gobierno de Javier Milei, que meses atrás incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en la misma categoría. Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos.



Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este… https://t.co/xFjpA3UYhl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 11, 2026 A través de su cuenta de X, Bullrich publicó un mensaje en el que rechazó la medida anunciada por Teherán y lanzó duras críticas contra las autoridades de la República Islámica. “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, expresó la senadora.