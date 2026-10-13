Argentina rechazó una declaración de la ONU para prevenir futuras pandemias

El Gobierno de Javier Milei se alineó con Estados Unidos e Israel, los únicos tres países que votaron en contra del documento, aprobado con 153 apoyos.

Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos países que rechazaron la declaración de la ONU sobre prevención de pandemias.

El Gobierno de Javier Milei votó junto con Estados Unidos e Israel en contra de una declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinada a fortalecer la prevención, preparación y respuesta ante futuras pandemias. Los tres países fueron los únicos que rechazaron el documento, aprobado este lunes por la Asamblea General con 153 votos a favor y dos abstenciones.

La iniciativa, que no tiene carácter vinculante, propone reforzar la cooperación internacional mediante políticas sanitarias basadas en evidencia científica, equidad y respeto de los derechos humanos. Nueva Zelanda y Paraguay fueron los únicos países que se abstuvieron, mientras que la postura del Ejecutivo volvió a reflejar su alineamiento con Washington en el organismo.

El documento aprobado por la Asamblea General plantea fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, ampliar las capacidades sanitarias nacionales y promover la investigación, el desarrollo y la producción de insumos médicos a escala local y regional. También destaca la necesidad de garantizar financiación sostenible y una mayor participación de las comunidades.

Entre sus principales objetivos figura asegurar un acceso equitativo a los beneficios derivados del intercambio de patógenos, especialmente en el desarrollo de vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas. La declaración considera que la preparación frente a futuras emergencias sanitarias requiere respuestas coordinadas entre distintos países y sectores.

El texto también establece que las pandemias no representan únicamente un desafío sanitario, sino que tienen consecuencias sobre el desarrollo, la economía y la seguridad internacional. Por ese motivo, promueve mecanismos de cooperación que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el documento con 153 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

La reacción de la OMS tras la votación

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró la aprobación del documento y destacó la importancia de sostener los compromisos internacionales alcanzados después de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

“El mundo ha avanzado mucho desde la COVID-19. Instamos a los países a que cumplan ahora los compromisos adquiridos”, expresó el funcionario, quien también reclamó avanzar con las negociaciones pendientes para implementar el Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, adoptado en 2025.

Uno de los puntos todavía sin resolver es el Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS), que contempla el intercambio de muestras y datos genéticos a cambio de beneficios derivados de los productos médicos desarrollados. La OMS prevé revisar los avances en mayo de 2027 o durante una sesión extraordinaria.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió avanzar con los compromisos internacionales asumidos tras la pandemia de COVID-19. OMS

Por qué la ONU no logró aprobar el documento por consenso

La declaración debía adoptarse durante una reunión de alto nivel celebrada el 25 de septiembre, pero las objeciones de Estados Unidos y otros países impidieron alcanzar un consenso. Por ese motivo, la iniciativa fue trasladada a la Asamblea General, donde finalmente consiguió la aprobación mediante una votación.

Durante las negociaciones, el representante estadounidense cuestionó las “ideologías divisorias que carecen de consenso conceptual”, además de las referencias a los aspectos pendientes del Acuerdo sobre Pandemias. En contraste, Chile defendió la cooperación internacional al advertir que “ningún país, por muy grande o preparado que esté, puede hacer frente solo a una amenaza que no conoce fronteras”.

El antecedente de Argentina y su salida de la OMS

La votación se produjo después de que Argentina formalizara su salida de la OMS el 17 de marzo de 2026, una decisión que el Gobierno había anunciado en febrero de 2025, tras una medida similar impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Además, el posicionamiento diplomático tiene un antecedente reciente. El 25 de marzo, Argentina, Estados Unidos e Israel también fueron los únicos países que rechazaron una resolución de Naciones Unidas que calificó la trata transatlántica de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”. Aquella iniciativa obtuvo 123 votos favorables y 52 abstenciones.