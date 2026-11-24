Se trata de un repunte luego del mínimo histórico de 1,2 millones, frente al máximo de 3,5 millones en 1994. Desde la ONU denunciaron que se debe a los recortes presupuestarios y campañas contra derechos humanos.

Los últimos datos de ONUSIDA muestran que las nuevas infecciones del año pasado ‌alcanzaron un mínimo histórico de 1,2 millones frente al máximo de 3,5 millones en 1994.

Las infecciones por VIH podrían aumentar a partir de 2027 luego de alcanzar los mínimos ‌históricos, advirtió la ONU . Esto se debe a los recortes presupuestarios y a las campañas contrarias a los derechos humanos.

Así, desde la agencia indicaron que "aún no disponen de los datos, pero ven indicios de un retroceso". Los últimos datos de ONUSIDA publicados el martes muestran que las nuevas infecciones del año pasado ‌alcanzaron un mínimo histórico de 1,2 millones frente al máximo de 3,5 millones en 1994.

Byanyima afirmó que el impacto de los recortes en la financiación podría empezar a notarse pronto en ‌las cifras de infecciones, ya que algunos países tienen dificultades para cubrir el déficit por sus propios medios, lo que provoca el cierre de centros ‌de prevención y recortes de personal .

"Todo esto son señales de lo que está por venir, que probablemente será un aumento de los nuevos contagios", afirmó, y añadió que las cifras ya estaban aumentando en algunas zonas de Sudamérica .

Desde la agencia indicaron que "aún no disponen de los datos, pero ven indicios de un retroceso".

Además de los recortes presupuestarios, la funcionaria señaló que la reacción política mundial en contra del acceso de ‌las mujeres a la salud sexual y reproductiva y de los derechos de la comunidad LGBTQ supone una "grave amenaza".

Tras el fracaso de la COP31, crecen los cuestionamientos al sistema de negociaciones climáticas de la ONU

La COP31 concluyó el domingo en la ciudad turca de Antalya sin alcanzar un acuerdo, pese a que las negociaciones se prolongaron más que nunca. El resultado volvió a poner en discusión los límites del sistema multilateral de Naciones Unidas, basado en el consenso de cerca de 200 países, frente a la aceleración de la crisis climática.

El ministro australiano de Clima y jefe de las negociaciones, Chris Bowen, señaló que el problema estructural del mecanismo radica en que las conferencias fueron concebidas para funcionar exclusivamente por consenso. Según explicó, esa condición representa una exigencia enorme y dificulta la posibilidad de alcanzar compromisos cuando existen posiciones enfrentadas.

El fracaso de la cumbre reavivó los pedidos de reformar un sistema en el que una pequeña minoría, e incluso un solo país, puede bloquear cualquier avance. En esa línea, el exvicepresidente estadounidense Al Gore, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007 por su trabajo de sensibilización sobre el cambio climático, reclamó un proceso multilateral renovado que contemple los conocimientos científicos más recientes y represente la voluntad de la mayoría de los países.