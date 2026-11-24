La ONU advirtió que el VIH podría aumentar a partir de 2027 luego de alcanzar mínimos históricos
Se trata de un repunte luego del mínimo histórico de 1,2 millones, frente al máximo de 3,5 millones en 1994. Desde la ONU denunciaron que se debe a los recortes presupuestarios y campañas contra derechos humanos.
Las infecciones por VIH podrían aumentar a partir de 2027 luego de alcanzar los mínimos históricos, advirtió la ONU. Esto se debe a los recortes presupuestarios y a las campañas contrarias a los derechos humanos.
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"Estamos a punto de acabar con el sida —esta ha sido la mayor hazaña de la salud mundial— y, justo cuando deberíamos culminarla, los recortes y el retroceso en materia de derechos humanos amenazan con echar por tierra nuestros logros", declaró a Reuters la directora ejecutiva de ONUSIDA Winnie Byanyima.
Así, desde la agencia indicaron que "aún no disponen de los datos, pero ven indicios de un retroceso". Los últimos datos de ONUSIDA publicados el martes muestran que las nuevas infecciones del año pasado alcanzaron un mínimo histórico de 1,2 millones frente al máximo de 3,5 millones en 1994.
El VIH podría aumentar a partir de 2027 tras haber alcanzado mínimos históricos ONU
Byanyima afirmó que el impacto de los recortes en la financiación podría empezar a notarse pronto en las cifras de infecciones, ya que algunos países tienen dificultades para cubrir el déficit por sus propios medios, lo que provoca el cierre de centros de prevención y recortes de personal.
Desde la agencia indicaron que "aún no disponen de los datos, pero ven indicios de un retroceso".
"Todo esto son señales de lo que está por venir, que probablemente será un aumento de los nuevos contagios", afirmó, y añadió que las cifras ya estaban aumentando en algunas zonas de Sudamérica.
Además de los recortes presupuestarios, la funcionaria señaló que la reacción política mundial en contra del acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva y de los derechos de la comunidad LGBTQ supone una "grave amenaza".
Tras el fracaso de la COP31, crecen los cuestionamientos al sistema de negociaciones climáticas de la ONU
El ministro australiano de Clima y jefe de las negociaciones, Chris Bowen, señaló que el problema estructural del mecanismo radica en que las conferencias fueron concebidas para funcionar exclusivamente por consenso. Según explicó, esa condición representa una exigencia enorme y dificulta la posibilidad de alcanzar compromisos cuando existen posiciones enfrentadas.
El fracaso de la cumbre reavivó los pedidos de reformar un sistema en el que una pequeña minoría, e incluso un solo país, puede bloquear cualquier avance. En esa línea, el exvicepresidente estadounidense Al Gore, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007 por su trabajo de sensibilización sobre el cambio climático, reclamó un proceso multilateral renovado que contemple los conocimientos científicos más recientes y represente la voluntad de la mayoría de los países.