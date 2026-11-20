La exvicepresidenta de Costa Rica volvió a liderar en la novena ronda, pero el rechazo de las potencias no le permite ser ungida. El argentino quedó segundo, con más vetos que en las rondas previas.

En la novena ronda del Consejo de Seguridad para definir la sucesión de António Guterres como secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rebeca Grynspan volvió a obtener la mayoría de apoyos pero con dos vetos que frenan su nombramiento. El argentino Rafael Grossi le sigue los pasos, pero con un mayor número de rechazos.

De acuerdo a las filtraciones, en la última votación secreta que se llevó a cabo en Nueva York, la exvicepresidenta de Costa Rica obtuvo diez apoyos, entre los que se encuentran tres potencias, y cuatro rechazos (2 de las potencias) , más un “no opinión”. La candidata tuvo un retroceso respecto a la anterior ronda cuando logró 12 apoyos y tres reveces.

El diplomático sudamericano recibió ocho respaldos (dos de las potencias), y seis rechazos (tres de las potencias). Tuvo además un “no opinión”. En la octava ronda había logrado nueve apoyos, cuatro votos en contra y dos abstenciones, aunque fue con papeletas sin colores.

En la votación de este viernes, la diplomática emiratí Lana Zaki Nusseibeh, y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett. La primera cosechó siete apoyos, dos del P5; y seis rechazos, entre ellos de tres potencias, y dos no opinión. La segunda se hizo con seis apoyos, tres del P5, y seis rechazos, dos de las potencias.

En esta oportunidad, la votación volvió a realizarse con paletas de colores, por lo que se pudo identificar qué países de los cinco miembros del Consejo de Seguridad se pronunciaron en contra de cada candidato.

El Consejo de Seguridad de la ONU es el ámbito de votación. Peacekeeping

Cómo es el proceso para elegir al titular de la ONU

Para imponerse, el candidato deberá reunir al menos nueve votos favorables y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes. Una vez que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo y recomiende un nombre, la Asamblea General, integrada por 193 países, deberá ratificar la designación.

La postulación de Grynspan enfrenta, sin embargo, resistencias de Estados Unidos por el respaldo que recibiría de China. En paralelo, Grossi contaría con el aval de la administración de Donald Trump, aunque su candidatura sufrió cuestionamientos públicos de Rusia por su actuación al frente del OIEA durante la guerra con Ucrania. También existen indicios de que Pekín se inclinaría por apoyar a la costarricense.

En ese escenario, un entendimiento entre Washington, Pekín y Moscú podría resultar decisivo para destrabar la elección. Las tensiones geopolíticas entre las potencias, atravesadas por la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y el programa nuclear iraní, mantienen abierto el proceso y dificultan la definición de un candidato de consenso.

La sucesión de Guterres también está atravesada por dos demandas históricas: que el cargo vuelva a recaer en un representante de América Latina y el Caribe, después de 36 años, y que por primera vez una mujer llegue a conducir Naciones Unidas. Grynspan reúne ambas condiciones, mientras que Grossi representa la alternativa argentina en una disputa que todavía depende de las negociaciones entre los principales actores internacionales.

El mandato de Guterres vence el 31 de diciembre. En 2016, la elección del portugués había tomado seis rondas en el Consejo.

La histórica reunión de Trump, Xi Jinping y Putin en la antesala de la votación de la ONU

La novena votación se llevó a cabo apenas horas después de que los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se vieran las caras en una cumbre en la que coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo y trabajar para preservar la estabilidad internacional.

Tras la reunión de aproximadamente 80 minutos en Shenzhen, Xi Jinping calificó el encuentro como positivo y constructivo, Donald Trump destacó la responsabilidad de las tres potencias nucleares para evitar una guerra y Vladímir Putin manifestó que Moscú está dispuesto a cooperar con Washington y Pekín en cuestiones de seguridad, comercio y desarrollo tecnológico.

La cumbre reunió por primera vez en un encuentro trilateral a Xi, Trump y Putin, en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Luego de las conversaciones, los mandatarios compartieron sus impresiones sobre los resultados de la reunión y señalaron los temas en los que consideran importante avanzar de manera conjunta.

El presidente chino definió la reunión como una instancia positiva, constructiva y fructífera. Al referirse a los puntos de coincidencia, señaló que los tres países reconocieron la importancia de preservar la paz mundial y valorar los esfuerzos realizados para conseguirla.

Donald Trump señaló que Estados Unidos, China y Rusia tienen un papel especialmente importante en la protección de la paz mundial debido a su condición de potencias nucleares.

Durante su intervención, el presidente estadounidense planteó que los tres gobiernos deben trabajar para impedir la expansión de las armas atómicas y reducir los riesgos que representa su posible utilización.

El presidente ruso también se mostró dispuesto a avanzar en acuerdos con China y Estados Unidos. Durante su participación, recordó que los tres países tuvieron un papel importante en la victoria de la Segunda Guerra Mundial y sostuvo que comparten una responsabilidad en el mantenimiento de la estabilidad internacional.

Putin hizo hincapié en la necesidad de respetar los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y buscar soluciones negociadas para los conflictos. “Salvaguardar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y mantener la paz internacional son responsabilidades compartidas”, afirmó.