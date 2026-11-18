La delegación del gobierno libertario evitó apoyar una propuesta que plantea fortalecer las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y niñas. Recientemente, también se abstuvo en una resolución sobre la prevención y erradicación de la tortura.

La iniciativa busca promover políticas públicas para erradicar y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

El Gobierno argentino se abstuvo en la votación de una resolución de las Naciones Unidas (ONU) que busca intensificar las medidas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia de género . La iniciativa obtuvo un amplio respaldo internacional, con 175 votos afirmativos, seis abstenciones y un único rechazo.

La votación se realizó en la tercera comisión de la Asamblea General, en la sede de la ONU en Nueva York. Argentina volvió a ubicarse junto a Estados Unidos, aunque en esta oportunidad también coincidió con la posición de Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún. Somalia fue el único país que votó en contra del documento.

El proyecto fue impulsado por Canadá, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España y Suecia. Entre sus principales objetivos, propone fortalecer las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y niñas , incluida aquella que se ejerce a través de entornos digitales.

Además, insta a los Estados miembros a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva, dos de los puntos que generaron objeciones por parte de algunos países.

La delegación argentina no solicitó la palabra para fundamentar su abstención. Sin embargo, Estados Unidos sí expuso sus reparos al contenido de la resolución, en una postura que coincidió con la decisión adoptada por el Gobierno de Javier Milei.

La representante estadounidense Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión de ese país ante la ONU, explicó que Washington no podía acompañar el texto debido a sus diferencias con algunos de los términos incluidos.

"Es decepcionante ver el controvertido término 'salud sexual y reproductiva' y la noción de 'aborto seguro' en esta resolución", sostuvo Gasteiger, según el documento oficial de la delegación estadounidense.

En la misma línea, afirmó que "no existe un derecho internacional al aborto" y que ningún Estado está obligado a financiarlo ni facilitarlo, en consonancia con los principios de la Declaración de Consenso de Ginebra.

El giro de Argentina ante la ONU

La abstención volvió a mostrar el alineamiento diplomático del gobierno de Javier Milei con la administración estadounidense en votaciones de organismos internacionales.

Uno de los antecedentes más recientes fue la posición argentina frente a una resolución destinada a prevenir y erradicar la tortura, una iniciativa que históricamente había contado con el respaldo del país.

En marzo pasado, además, Argentina votó en contra de una resolución impulsada por Ghana para reafirmar la esclavitud como crimen de lesa humanidad y promover el debate sobre las reparaciones históricas. En aquella oportunidad, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países que rechazaron la iniciativa.

Otro antecedente se registró en octubre de 2025, cuando el país volvió a coincidir con Washington y Tel Aviv al votar en contra de una resolución de la ONU que condenaba el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba.