Comitiva viajó a EEUU para empujar el caso de Cristina Fernández de Kirchner en la ONU: "La sacaron del terreno electoral porque les gana" + Agregar ámbito en









La misión "Cristina Libre" estuvo compuesto por cuatro dirigentes que difundieron la postura del peronismo sobre la detención de la expresidenta en ámbitos jurídicos y académicos.

Taiana, Siley, Rossi y Metaza protagonizaron el grupo que envió el justicialismo para pedir por la postulación de Cristina Kirchner.

En simultáneo al revés de la ONU de esta misma semana, que decidió no tratar el caso de Cristina Fernández de Kirchner hasta -al menos- marzo de 2027, un grupo de dirigentes referenciados con el peronismo viajó a los EEUU para revertir su inhabilitación para candidatearse a cargos electorales. "Se está cumpliendo con el objetivo de la gira que es visibilizar la situación de proscripción y persecución", señalaron a este medio.

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La comitiva "Cristina Libre" estuvo compuesta por los diputados Jorge Taiana y Vanesa Siley, la académica Delfina Rossi y el parlamentario del Parlasur Franco Metaza. La primera etapa del viaje ocurrió en Washington, en donde se reunieron con los legisladores demócratas Pramila Jayapal y Chuy García, representantes del ala más progresista del partido opositor y actual mayoría parlamentaria en el Congreso estadounidense.

En la misma ciudad mantuvieron encuentros con dirigentes de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI). Tras ello, se reunieron con juristas del Washington College of Law, en un grupo que incluía a los expresidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, Robert K. Goldman y Claudio Grossman.

Su segundo destino fue Nueva York, en donde encabezaron una conferencia en la New School University, para luego reunirse con Susan Segal, presidenta del Council of the Americas. El viaje cerrará con reuniones con organizaciones académicas y sociales, como el Center for Economic and Policy Research y la alianza CIVICUS.

Rossi, Taiana y Siley en una conferencia de la New School University. Diputados apuntan a una "causa viciada de nulidad" La presentación judicial de Cristina Kirchner, impulsada por los abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim, denuncian presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y solicitaron medidas cautelares para suspender los efectos de la sentencia. Entre ellas, solicitan revertir temporalmente la inhabilitación electoral.

Sobre ello se expresó el diputado Jorge Taiana en el marco de una conferencia en la New School University. "La utilización de los procesos judiciales con fines políticos combina la apertura selectiva de causas y campañas mediáticas de desprestigio con el objetivo de debilitar organizaciones políticas, condicionar elecciones y limitar la construcción de alternativas que cuestionen el orden económico y social existente", entendió y consideró que "son mecanismos que restringen la participación política y deterioran las condiciones para el ejercicio de la soberanía popular". En la misma institución, su par Vanesa Siley analizó que "en esta época, la persecución política ya no tiene como brazo ejecutor a las Fuerzas Armadas en nuestros pueblos, sino al Poder Judicial". Así fue que calificó al proceso contra Cristina Kirchner como una "causa absolutamente viciada de nulidad por haberse incumplido casi todas las garantías constitucionales" y sentenció: "Perseguían sacar a esta mujer de la cancha política, del terreno electoral. ¿Y por qué? Porque les gana. Hoy les volvería a ganar".