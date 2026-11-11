La COP31 abre en Turquía entre ausencias políticas y presión por nuevos compromisos climáticos + Agregar ámbito en









El encuentro se extenderá hasta el 20 de noviembre en Antalya y contará con representantes de decenas de países. Las ausencias de mandatarios de las principales economías generan interrogantes sobre el avance de las negociaciones para reducir las emisiones contaminantes y cumplir las metas del Acuerdo de París.

La COP31 pone a prueba los compromisos mundiales frente al cambio climático.

La ausencia de varios de los principales líderes políticos del mundo marca las negociaciones de la COP31, la cumbre climática de Naciones Unidas que se desarrolla en Antalya, Turquía. Aunque representantes de varios países participan del encuentro, la falta de figuras de las principales economías genera preocupación sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos concretos para frenar el calentamiento global y acelerar la transición hacia energías menos contaminantes.

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La conferencia comenzó el lunes y se extenderá hasta el 20 de noviembre. Las reuniones de alto nivel, previstas para este miércoles y jueves, cuentan con la presencia de mandatarios como el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el iraní, Masoud Pezeshkian.

Sin embargo, la participación de dirigentes de las principales potencias será limitada. El primer ministro británico, Andy Burnham, será el único jefe de Gobierno de un país del G7 previsto para intervenir en esta instancia. También estarán ausentes el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A ellos se suman el jefe de Gobierno de Canadá, Mark Carney, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Líderes mundiales se reúnen en la COP31 para debatir el futuro de la acción climática. La situación generó cuestionamientos entre especialistas en política ambiental. Cosima Cassel, experta en diplomacia climática del centro de estudios E3G, expresó su preocupación por la falta de referentes europeos: “Es una lástima que algunos de los líderes europeos más importantes no vengan. Necesitamos que Europa tenga una presencia destacada en esta COP”.

El responsable de política climática de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, consideró que estas ausencias no son excepcionales, ya que pueden responder a cuestiones prácticas de agenda. No obstante, reconoció que “las expectativas no son necesariamente altas” para esta edición.

Otro punto de preocupación es la falta de participación de los presidentes de Estados Unidos y China. Donald Trump no viajará a Turquía, mientras que Xi Jinping estará representado por el vicepresidente chino, Han Zheng. La ausencia de ambos mandatarios tiene especial relevancia porque sus países son las dos mayores economías del mundo y encabezan las emisiones de gases de efecto invernadero. La COP31 debate la eliminación de combustibles fósiles y la transición hacia energías limpias Los gobiernos deberán discutir cómo avanzar en la reducción de la contaminación y disminuir la dependencia del petróleo, el gas y el carbón. Turquía impulsa una iniciativa para ampliar el uso de electricidad en el transporte, los edificios y la industria, con el objetivo de que represente el 35% del consumo energético mundial para 2035. La Unión Europea, por su parte, insiste en que esa expansión debe estar acompañada por fuentes limpias. El desafío también consiste en cumplir los compromisos asumidos en encuentros anteriores. En la COP28 de Dubái, realizada en 2023, los países acordaron avanzar en una transición para dejar atrás los combustibles fósiles. Sin embargo, las reuniones posteriores en Azerbaiyán y Brasil no consiguieron avances significativos para concretar ese objetivo. La urgencia aumenta ante las advertencias científicas sobre el calentamiento global, que podría superar el límite de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París. Frente a este panorama, el exsecretario de Estado estadounidense John Kerry resumió el reclamo por medidas concretas con una frase: “No necesitamos más promesas, necesitamos planes”.