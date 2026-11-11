Proyecto de cobre Los Azules de San Juan se incorporó al Directorio de Pacto Global Argentina

Andes Corporación Minera, operadora del proyecto de cobre en San Juan, fue elegida para integrar el Directorio de la iniciativa de la ONU durante el período 2026-2028. Michael Meding destacó la oportunidad de impulsar el diálogo entre la industria minera y otros sectores.

Cobre en San Juan. Los Azules continúa su desarrollo en Calingasta, con una inversión inicial prevista de u$s3.170 millones.

Andes Corporación Minera S.A., empresa operadora del proyecto de cobre Los Azules , fue elegida para integrar el nuevo Directorio de Pacto Global Argentina de la ONU durante el período 2026-2028. La designación se resolvió en la 10° Asamblea Nacional de la iniciativa, realizada el 22 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “De la ambición a la acción”, con la participación de más de 150 representantes del sector privado y organizaciones vinculadas con la sostenibilidad.

La incorporación suma a una compañía minera a uno de los principales espacios de articulación empresarial promovidos por Naciones Unidas para impulsar prácticas responsables en el sector privado. El nuevo Directorio tendrá mandato hasta octubre de 2028 y estará conformado por representantes de grandes empresas, pequeñas y medianas compañías, asociaciones empresariales, instituciones académicas y otros grupos de interés.

Desde la compañía vincularon la designación con el enfoque que adoptó Los Azules desde sus primeras etapas de desarrollo, basado en criterios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y gobernanza corporativa. En ese marco, Andes Corporación Minera promueve la incorporación de los Diez Principios del Pacto Global , que abarcan derechos humanos, estándares laborales, protección ambiental y lucha contra la corrupción, además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Formar parte del Directorio de Pacto Global Argentina representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad clave para demostrar que la minería de cobre puede liderar la agenda de desarrollo sostenible” , afirmó Michael Meding, gerente general de Los Azules.

El ejecutivo planteó que la compañía busca demostrar que los criterios ambientales y de transparencia pueden incorporarse desde el diseño de un proyecto minero. “Nuestro objetivo es claro: probar que se puede diseñar un proyecto con los más altos estándares ambientales y de transparencia desde el primer día” , sostuvo.

Michael Meding, gerente general de Los Azules. Con la incorporación de Andes Corporación Minera al Directorio 2026-2028, la industria minera suma representación en ese ámbito de articulación empresarial.

Meding también destacó la posibilidad de ampliar el intercambio con empresas de otros sectores. “Estar en esta mesa nos permite dialogar mano a mano con otros sectores para transformar los discursos en acciones concretas”, agregó.

En ese sentido, agradeció a las compañías y organizaciones que respaldaron la candidatura, al director ejecutivo de Pacto Global Argentina, Flavio Fuertes, y al equipo de la iniciativa por promover un espacio que incorpora la perspectiva de la industria minera.

Los Azules: una inversión de u$s3.170 millones y producción de cobre por 22 años

La designación se produce mientras Los Azules avanza en su preparación para convertirse en uno de los principales proyectos de cobre de la Argentina. Desarrollado por McEwen Copper Inc., el yacimiento está ubicado en el departamento de Calingasta, en San Juan, y figura entre los mayores depósitos de cobre sin desarrollar del mundo.

El Estudio de Factibilidad publicado en octubre de 2025 contempla una inversión inicial de u$s3.170 millones y una vida productiva de 22 años, con 21 años de explotación minera. El diseño prevé una producción promedio anual de 148.200 toneladas de cátodos de cobre, que podría alcanzar las 204.800 toneladas anuales durante los primeros cinco años de operación.

El proyecto cuenta con reservas minerales probadas y probables de 10.200 millones de libras de cobre. A ese volumen se agregan recursos de 5.400 millones de libras en las categorías medida e indicada y otros 20.000 millones de libras en la categoría inferida.

El estudio también identifica posibilidades de extender la vida útil de la operación por 30 años o más mediante el procesamiento de los sulfuros primarios, que representan la mayor parte de los recursos inferidos. Para esa etapa se evalúan alternativas como la tecnología Nuton, de Rio Tinto, o la instalación de una planta concentradora convencional. Ninguna de esas opciones está incluida en el escenario base de producción del estudio de factibilidad.

De acuerdo con datos de S&P Global de 2024 citados por la compañía, la producción anual proyectada ubicaría a Los Azules en el puesto 26 entre 423 productores de cobre a escala mundial, dentro del 6% de mayor volumen. Además, la empresa señala que el depósito ocupa el décimo lugar en recursos minerales totales entre los yacimientos de pórfido de cobre todavía sin desarrollar.

El diseño ambiental: menos agua, energía renovable y sin diques de relaves

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su esquema de procesamiento. Los Azules fue diseñado para producir cátodos de cobre de alta pureza, de 99,99%, mediante lixiviación en pilas y extracción por solventes y electroobtención (SX/EW). Este método permitirá obtener el producto directamente en el sitio, sin recurrir a una etapa de fundición.

Según los parámetros informados por la compañía, el diseño contempla un consumo de agua 74% menor que el de una operación convencional basada en molienda y una intensidad de emisiones de carbono 72% inferior al promedio de la industria. También prevé utilizar electricidad de fuentes 100% renovables y operar sin diques de relaves.

Los Azules prevé una producción promedio de 148.200 toneladas anuales de cobre y un diseño operativo basado en lixiviación en pilas, electroobtención y abastecimiento eléctrico renovable.

La meta ambiental planteada por el proyecto es alcanzar la neutralidad de carbono en 2038. La empresa define a Los Azules como una de las primeras iniciativas mineras de cobre que busca desarrollar un modelo regenerativo, una característica que forma parte de su estrategia de posicionamiento ante inversores y organismos internacionales.

En el plano institucional, el proyecto cuenta con su Declaración de Impacto Ambiental aprobada y fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

También mantiene un acuerdo de colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, orientado a alinear su desarrollo con estándares internacionales de sostenibilidad.

Pacto Global reúne a más de 25.000 empresas en el mundo

Pacto Global de Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo y reúne a más de 25.000 empresas participantes. En la Argentina convoca a más de 1.000 compañías y organizaciones que trabajan para incorporar criterios de responsabilidad social, ambiental y de gobernanza en sus estrategias y operaciones.

La iniciativa promueve la aplicación de diez principios universales vinculados con los derechos humanos, las condiciones laborales, el ambiente y la lucha contra la corrupción. Además, desarrolla espacios de capacitación, diálogo y cooperación para que las organizaciones integren la sostenibilidad a sus modelos de negocio.