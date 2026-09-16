EL canciller Pablo Quirno destacó la alianza estratégica entre ambos países tras un encuentro con el embajador estadounidense, Peter Lamelas, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Argentina y EEUU avanzan en la implementación del acuerdo de comercio e inversión.

Argentina y EEUU avanzaron en la implementación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI) , según confirmó el jefe de la Cancillería, Pablo Quirno . Funcionarios de ambos países y representantes del Atlantic Council mantuvieron una reunión este miércoles para coordinar los próximos pasos del entendimiento.

A través de su cuenta de X, el canciller destacó la relación bilateral entre Buenos Aires y Washington. “La Argentina y los Estados Unidos tenemos una alianza estratégica basada en la confianza mutua y en el diálogo en todos los niveles. Somos socios estratégicos ”, señaló.

Del encuentro participaron, además, el embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según explicó Quirno, el objetivo fue articular el trabajo conjunto para avanzar hacia la plena implementación del ARTI , que establece un marco para profundizar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países.

*ESTADOS UNIDOS* La Argentina y los Estados Unidos tenemos una alianza estratégica basada en la confianza mutua y en el diálogo en todos los niveles. Somos socios estratégicos. Junto al Embajador Peter Lamelas ( @USAmbassadorARG ), @LuisCaputoAR y el @AtlanticCouncil mantuvimos… pic.twitter.com/9ySN1Y810J

El funcionario sostuvo que el acuerdo busca brindar “ certidumbre regulatoria y acceso preferencial a la mayor economía mundial ”, en referencia al mercado estadounidense.

Peter Lamelas: "Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EEUU sin visa"

Lamelas, por su parte, dio muestras este miércoles de la muy buena sintonía de Washington con el gobierno de Javier Milei y reiteró en un posteo que trabaja para que Argentina sea reincorporada al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). De prosperar su idea los turistas argentinos podrán viajar a EEUU sin necesidad de contar con una visa.

“Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, sostuvo Lamelas en su cuenta en X.

Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable.



También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa… pic.twitter.com/UmA2bMSk5y — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) September 16, 2026

En su posteo, Lamelas recalcó que 687.444 argentinos viajaron a EEUU en 2024, mientras que se estima que unos 290 mil viven de manera permanente en Estados Unidos. Entre los principales destinos figuran Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.

“Una visa es un privilegio”, recalcó el diplomático y afirmó que “cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de EEUU”.