Argentina y EEUU avanzaron en la implementación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI), según confirmó el jefe de la Cancillería, Pablo Quirno. Funcionarios de ambos países y representantes del Atlantic Council mantuvieron una reunión este miércoles para coordinar los próximos pasos del entendimiento.
Argentina y EEUU avanzan en la implementación del acuerdo de comercio e inversión
EL canciller Pablo Quirno destacó la alianza estratégica entre ambos países tras un encuentro con el embajador estadounidense, Peter Lamelas, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
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A través de su cuenta de X, el canciller destacó la relación bilateral entre Buenos Aires y Washington. “La Argentina y los Estados Unidos tenemos una alianza estratégica basada en la confianza mutua y en el diálogo en todos los niveles. Somos socios estratégicos”, señaló.
Del encuentro participaron, además, el embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según explicó Quirno, el objetivo fue articular el trabajo conjunto para avanzar hacia la plena implementación del ARTI, que establece un marco para profundizar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países.
El funcionario sostuvo que el acuerdo busca brindar “certidumbre regulatoria y acceso preferencial a la mayor economía mundial”, en referencia al mercado estadounidense.
Peter Lamelas: "Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EEUU sin visa"
Lamelas, por su parte, dio muestras este miércoles de la muy buena sintonía de Washington con el gobierno de Javier Milei y reiteró en un posteo que trabaja para que Argentina sea reincorporada al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). De prosperar su idea los turistas argentinos podrán viajar a EEUU sin necesidad de contar con una visa.
“Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, sostuvo Lamelas en su cuenta en X.
En su posteo, Lamelas recalcó que 687.444 argentinos viajaron a EEUU en 2024, mientras que se estima que unos 290 mil viven de manera permanente en Estados Unidos. Entre los principales destinos figuran Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.
“Una visa es un privilegio”, recalcó el diplomático y afirmó que “cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de EEUU”.
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