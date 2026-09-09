Excombatientes intiman a Pablo Quirno a accionar contra la apertura de una vía marítima entre Punta Arenas y Malvinas

El CECIM La Plata le envió una carta documento al canciller. Considera que la nueva ruta serviría para fortalecer el proyecto de explotación hidrocarburífero Sea Lion.

Excombatientes de Malvinas le enviaron una carta documento al canciller Pablo Quirno intimándolo a actuar frente al anuncio de la apertura de una ruta marítima entre la localidad chilena de Puntas Arenas y las Islas Malvinas , un acuerdo anunciado en medio de las tensiones con el país trasandino por el Estrecho de Magallanes.

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La iniciativa es del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que denunció que el primer viaje de la nueva vía entre Chile y las Islas está previsto para noviembre.

Para el CECIM, la conexión facilitaría la logística del proyecto petrolero Sea Lion y, por lo tanto, la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La organización reclama al canciller que aplique la Ley 26.659 , que restringe la actividad comercial y logística vinculada con empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina en la plataforma continental, y el Decreto 868/2026 , que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de ese régimen.

Puntualmente, los excombatientes platenses piden que Quirno ordene a la Embajada argentina en Chile presentar una protesta formal ante el Gobierno de ese país y que, además, realice una protesta diplomática ante el Reino Unido .

Excombatientes de Malvinas del CECIM La Plata. CECIM

Por otra parte, reclaman que el canciller inicie procedimientos sancionatorios contra Easter Island Naviera, Easter Island Logistics, Falkland Islands Development Corporation y otros actores vinculados a la operación.

También que Impida que puertos argentinos presten servicios a la cadena logística del proyecto e Informe a reguladores bursátiles sobre los riesgos legales de las empresas involucradas.

Asimismo, el CECIM La Plata reclama que se le exija a los buques que se dirijan a las Islas el cumplimiento del Decreto 256/2010 y deniegue las autorizaciones correspondientes

Por último, piden que el funcionario lleve el reclamo ante organismos internacionales como la ONU, el Comité de Descolonización, la CELAC y el MERCOSUR.

El CECIM sostiene que Quirno tiene un plazo de 72 horas para actuar y remarca que, a su criterio, la aplicación de estas normas constituye una obligación y no una facultad discrecional del canciller.

Tras los anuncios de Javier Milei sobre la Causa Malvinas, Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el terreno donde se emplazará la base naval integrada, en Ushuaia.

Advertencia del Reino Unido

En medio de la escalada, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, respondió al renovado reclamo de la Argentina por las Islas Malvinas y lanzó una fuerte advertencia durante una intervención en la Cámara de los Comunes.

“Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”, afirmó el mandatario británico, en referencia al archipiélago cuya soberanía reclama la Argentina.

Burnham sostuvo además que el Reino Unido mantendrá su compromiso con los habitantes de las islas y con la decisión de quienes viven allí de considerarse británicos.

La ministra británica de Exteriores Kirsty McNeill ya había reafirmado que no existe ninguna duda para Londres sobre su soberanía sobre las islas y destacó el compromiso del Reino Unido con los derechos democráticos de los isleños.

Desde la mirada británica, la posición se apoya en la voluntad de los habitantes del archipiélago, mientras que la Argentina sostiene su reclamo histórico de soberanía y considera a las islas parte de su territorio.