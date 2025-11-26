Arribaron al país los primeros blindados de guerra Stryker 8x8 que el Gobierno le compró a EEUU

El objetivo es incorporar 200 unidades en total. Se trata de vehículos destinados a mejorar la movilidad táctica y la capacidad de fuego.

El Ejército Argentino confirmó este martes la llegada de los primeros cuatro blindados Stryker 8x8 M1126 , provenientes de Estados Unidos , como etapa inicial del plan del Gobierno para incorporar más de 200 unidades destinadas a fortalecer la movilidad táctica , el transporte de personal y la capacidad de fuego de las fuerzas terrestres.

El proyecto contempla la compra de distintos modelos operativos , entre ellos versiones destinadas a exploración, evacuación sanitaria, apoyo de combate y remolque de vehículos averiados o inutilizados.

Fabricados por la firma General Dynamics, estos blindados se utilizaron recientemente en el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde cumplieron funciones clave en maniobra y protección.

La Carta de Aceptación que autorizó el ingreso del material se firmó en julio, durante la visita oficial del entonces ministro de Defensa y hoy diputado electo Luis Petri a Estados Unidos.

Las primeras unidades quedarán bajo control de la X Brigada Mecanizada , integrada al Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido .

Stryker 8x8 Arg.gob.ar

En redes sociales oficiales, el Ejército difundió imágenes del desembarco de los vehículos en el puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Características de los Stryker 8x8 M1126

El Stryker es un Vehículo de Combate Blindado a Rueda (VCBR) de cuatro ejes preparado para operar en múltiples superficies con alta velocidad de despliegue. El modelo M1126 puede transportar a nueve soldados, además del conductor y un acompañante.

Entre sus principales atributos se destacan:

Blindaje de 290 mm , resistente a disparos de armas portátiles, fuego de ametralladoras de hasta 14,5 mm y distintos tipos de minas.

Motor diésel Caterpillar de 350 HP , compatible con la línea de motores ya utilizada por el Ejército, lo que simplifica el mantenimiento y la provisión de repuestos.

Velocidad superior a 100 km/h sobre suelos consolidados.

Autonomía de 500 kilómetros, ideal para operaciones prolongadas sin reabastecimiento.

En la etapa inicial, la mayoría de los Stryker serán equipados con:

Ametralladora M2QCB de 12,7 mm ,

Lanzagranadas ,

Sistemas de supresión de incendios.

Algunas configuraciones podrían sumar lanzacohetes y armamento anticarro, ampliando la capacidad ofensiva. Además, cuentan con visión térmica y periscopios tanto para conductor como para tirador, permitiendo operar bajo cobertura total.

Capacitación en EEUU

El miércoles 19 de noviembre, el Ejército informó que una comisión de suboficiales conductores de la X Brigada Mecanizada, con asiento en La Pampa, completó un entrenamiento intensivo de dos semanas en la Base Conjunta Lewis-McChord Washington, en Estados Unidos.

La instrucción se desarrolló de manera conjunta entre militares argentinos y especialistas de General Dynamics Land Systems, quienes transmitieron conocimientos teóricos y prácticos sobre este tipo de blindados.

Los contenidos del curso incluyeron técnicas de conducción, mantenimiento preventivo y protocolos de seguridad para vehículos de combate.

El Ministerio de Defensa destacó que el arribo de los Stryker forma parte del proceso de “modernización, reequipamiento y actualización tecnológica” destinado a fortalecer las capacidades operacionales del Ejército Argentino. La presentación oficial de los blindados se realizará el 3 de diciembre en una ceremonia programada en el cuartel bonaerense de Boulogne.