La Ciudad anunció que le quitará la licencia de conducir a quien cometa delitos con motos o autos

El jefe de Gobierno de la Ciudad confirmó que la pena aplicará a quienes infrinjan la ley con motos o autos. El sistema se aplicará a partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad porteña y la Dirección General de Conductores.

La medida ya se encuentra vigente y se aplicará sobre 125 personas que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que la Ciudad de Buenos Aires le quitará la licencia de conducir a quien cometa delitos con motos o autos. "Hasta ahora, si alguien cometía un delito podía seguir teniendo registro para conducir como si nada. Eso cambió. Ahora, quien comete un delito con una moto o un auto en la Ciudad se queda sin registro", aseguró a través de un mensaje en X.

El sistema que aplicará CABA se basará en un intercambio de información entre la la Secretaría de Seguridad y la Dirección General de Habilitación de Conductores. Así, el primer sector informará al organismo responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos, que será la responsable de aplicar la nueva normativa para retirar el documento.

La Ciudad quitará la licencia de conducir a quien cometa delitos en autos o motos Según detalló el jefe de Gobierno porteño, la medida será retroactiva: "En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja, y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos".

Hasta ahora, si alguien cometía un delito podía seguir teniendo registro para conducir como si nada. Eso cambió. Ahora, quien comete un delito con una moto o un auto en la Ciudad se queda sin registro.

En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para…



En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para… — Jorge Macri (@jorgemacri) November 26, 2025 Los datos oficiales del gobierno de la Ciudad marcan que, durante 2025, ya fueron detenidas en la Ciudad de Buenos Aires un total de 1.021 personas que cometieron delitos utilizando motos y autos. En detalle, 523 son de la provincia de Buenos Aires y 446 con residencia en la Ciudad de Buenos Aires. De estas 446 personas, 125 tenían licencias de conducir emitidas por la Ciudad.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro, ahondó: “El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”.

Además, desde la Ciudad extendieron un pedido a la provincia de Buenos Aires y a sus municipios a acompañar esta medida que, según detallaron, "busca combatir el delito y dificultar el accionar de los delincuentes".

