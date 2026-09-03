Paro en los aeropuertos: a qué hora empiezan las protestas y qué vuelos pueden verse afectados con demoras y cancelaciones

El paro de ATE alcanza a más de 27 aeropuertos de todo el país.

La actividad aérea argentina afronta un paro de 48 horas convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que comenzó este jueves 3 de septiembre y continuará durante el viernes 4. La medida involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y alcanza a más de 27 aeropuertos.

El conflicto gremial podría generar cambios en la programación de los vuelos comerciales y afectar a pasajeros que tengan previsto viajar durante ambas jornadas. La protesta se realiza en medio de un reclamo de los trabajadores por cuestiones salariales, laborales y presupuestarias que, según ATE, todavía no fueron resueltas por el Gobierno.

La medida tiene alcance federal e incluye a algunos de los principales puntos del sistema aeroportuario nacional, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery . Los pasajeros deberán permanecer atentos a las comunicaciones de las compañías aéreas ante eventuales modificaciones en sus servicios.

Las asambleas y movilizaciones se desarrollarán durante dos franjas horarias en cada una de las jornadas de paro . Según informó ATE, las protestas se realizarán de 9 a 12 y de 18 a 21 , momentos en los que podría verse afectada la actividad habitual.

Durante esos períodos, el gremio anticipó que solo estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y los destinados al traslado de órganos . El resto de los servicios comerciales podría sufrir modificaciones en su operatoria.

El conflicto gremial incluye reclamos salariales y pedidos de mayor financiamiento para áreas operativas. Mariano Fuchila

Fuera de esas franjas, las operaciones aéreas continuarán con normalidad. Sin embargo, la medida puede generar efectos sobre la programación general de las compañías, por lo que quienes tengan vuelos previstos para jueves o viernes deberán consultar previamente con la aerolínea correspondiente.

Qué vuelos pueden verse afectados con demoras y cancelaciones

La protesta puede repercutir sobre los vuelos comerciales que operen durante las franjas de las asambleas, aunque no existe un listado definitivo de servicios que serán cancelados. La situación puede variar según cada aeropuerto y las decisiones que adopten las empresas.

En Neuquén y Río Negro, los vuelos comerciales programados durante los horarios de protesta también podrían registrar demoras, reprogramaciones o cancelaciones. Desde ATE no se difundió un detalle específico de los servicios que se verán afectados en esas provincias.

Por ese motivo, los pasajeros con vuelos hacia o desde la región deberán revisar el estado de su servicio antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse atentos a cualquier comunicación de la compañía aérea.

El alcance federal de la medida también comprende terminales de distintas provincias y los principales aeropuertos del país. El mayor impacto estará concentrado en los horarios establecidos para las protestas, aunque una modificación puede repercutir posteriormente sobre otros servicios de la jornada.

Cómo consultar el estado de los vuelos

Ante la posibilidad de demoras o cambios en la programación, los pasajeros pueden consultar el estado de su vuelo a través de los canales oficiales de cada aerolínea. También pueden verificar los arribos y partidas mediante la información publicada por Aeropuertos Argentina.

Las compañías pueden informar modificaciones mediante correo electrónico, aplicaciones, mensajes u otros canales de atención. Por eso, se recomienda revisar las notificaciones antes de salir hacia el aeropuerto y confirmar si el vuelo mantiene su horario original.

Cuál es el reclamo de ATE

El paro responde a una serie de reclamos que el gremio sostiene que todavía no tuvieron respuesta por parte del Gobierno. Entre ellos se encuentra el supuesto incumplimiento de acuerdos salariales y la falta de reapertura de la negociación paritaria sectorial.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó el deterioro salarial y las condiciones laborales de los trabajadores de ANAC.

ATE denuncia que desde enero existen adicionales salariales acordados que todavía no fueron abonados y reclama una nueva instancia de negociación. En ese sentido, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó el deterioro de los ingresos de los trabajadores y sostuvo: “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que exige el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.

También exige mayor financiamiento para las áreas operativas y de fiscalización vinculadas con el funcionamiento de los aeropuertos. Entre los pedidos figura el presupuesto necesario para las tareas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para las áreas encargadas de la fiscalización aeroportuaria.

Otro de los puntos cuestionados por el sindicato está relacionado con las obras de refacción y ampliación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según ATE, los trabajos avanzan sin una actualización de las partidas presupuestarias necesarias para las áreas involucradas, lo que dificulta contar con herramientas y recursos suficientes.

El gremio advirtió que el conflicto podría profundizarse si no se abre una instancia de diálogo. ATE remarcó que la protesta fue comunicada con anticipación y sostuvo que todavía existe margen para evitar un impacto mayor sobre los pasajeros. Aguiar, además, aseguró que las eventuales consecuencias sobre los vuelos no deberían atribuirse a los trabajadores: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”.