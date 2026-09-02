Paro en aeropuertos: el Gobierno intimó a ATE a que garantice el 75% de los servicios

El Ministerio de Capital Humano exigió al gremio cumplir con los servicios mínimos antes de la medida de fuerza que alcanzará a más de 27 terminales aéreas del país

El Gobierno intimó a ATE a que garantice el 75% de los servicios en los aeoropuertos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano , intimó este miércoles a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a que garanticen los servicios mínimos de cara al paro de 48 horas convocado para este jueves en más de 27 aeropuertos de todo el país.

“Se intimó al gremio a dar cumplimiento a la normativa vigente y se exigirá la prestación de, al menos, el 75% de los servicios durante las franjas horarias anunciadas”, informó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Mediante un comunicado, el organismo indicó que realizó la intimación en base al artículo 24 de la Ley N° 25.877, posteriormente modificado por la reforma laboral sancionada en marzo y sostuvo que la medida busca “ asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad, la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de navegación aérea nacional”.

“Durante ambas jornadas, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) fiscalizará el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la normativa vigente, con el objetivo de preservar la continuidad de las operaciones aéreas y reducir al mínimo posible el impacto sobre los vuelos programados”, señaló el Gobierno.

A su vez, indicó que se prevé que la operación pueda “ desarrollarse con normalidad ” en la mayor parte de los servicios, aunque aclaró que podrían registrarse demoras o reprogramaciones durante las franjas alcanzadas por las medidas.

La medida anunciada por ATE

La medida de fuerza, que incluye paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas diarias de 9 a 12 y de 18 a 21, apunta a los principales nodos del sistema aéreo, entre ellos Ezeiza y Aeroparque. Durante esos horarios solo quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

“Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, expresó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

La medida de fuerza se definió por los “incumplimientos en los pagos adicionales desde enero y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a los reclamos vinculados a mejoras en las condiciones laborales”.

“Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”, manifestó Aguiar.

Y añadió que “los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.