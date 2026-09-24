Presentan proyecto para frenar la eliminación del Estatuto del Periodista + Agregar ámbito en









Una iniciativa del diputado Sebastián Galmarini busca derogar los artículos de la reforma laboral que prevén eliminar los estatutos de prensa desde 2027.

Proponen restituir el Estatuto del Periodista y abrir un debate para actualizarlo.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone restituir el Estatuto del Periodista Profesional y los regímenes laborales especiales para trabajadores administrativos de empresas periodísticas y de agencias de noticias, cuya eliminación está prevista por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 a partir de 2027.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Sebastián Galmarini y plantea derogar los artículos de esa reforma laboral que disponen la eliminación de los estatutos. El objetivo es mantener vigentes las normas mientras se desarrolla un proceso específico para actualizar el marco laboral de la actividad periodística.

Entre los derechos contemplados por el Estatuto del Periodista Profesional se encuentran una jornada laboral de 36 horas semanales, un régimen indemnizatorio específico y la denominada cláusula de conciencia, entre otras disposiciones vinculadas con el ejercicio de la profesión.

El proyecto reconoce, al mismo tiempo, que el marco regulatorio vigente tiene varias décadas y que la actividad atravesó transformaciones vinculadas con la digitalización, el teletrabajo, la aparición de nuevas plataformas y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

Por ese motivo, la iniciativa propone crear una Mesa de Actualización integrada por representantes de los sindicatos, empresas de medios, plataformas digitales, universidades y legisladores. El organismo tendría un plazo de 180 días para elaborar un anteproyecto destinado a reemplazar y actualizar el régimen vigente.

La propuesta establece así un esquema en dos etapas: primero, restituir los estatutos laborales y evitar su eliminación prevista para 2027; luego, abrir una discusión multisectorial para definir un nuevo marco regulatorio que contemple las transformaciones de la industria periodística. "Restituir los estatutos del periodismo no es conservadurismo: es proteger el piso de derechos de quienes tienen a su cargo la tarea de informar a la sociedad, mientras se construye el debate necesario para su actualización", sostuvo Galmarini al presentar la iniciativa.