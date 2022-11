Coco Basile rompió el silencio sobre la detención de su hija

Sabrina Basile Sabrina Basile.

A un mes de la detención de su hija, el exentrenador rompió el silencio y se refirió brevemente al tema en una entrevista radial. Al ser consultado sobre cómo pasó ese momento, el "Coco" Basile respondió: "Como el orto. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Sabés lo que es?".

coco-basile.jpg Alfio "Coco" Basile.

"Pero la conozco a mi hija. Ella es política, está con la política, pero nada que ver de cosas graves, nada misterioso y eso que dicen. No pasa nada. No quiero hablar del tema para no hacerlo relucir otra vez, que no sigan con lo mismo", añadió el hombre que supo salir campeón como jugador de la Intercontinental de 1967 con Racing y -como DT- logró varios torneos con la Selección argentina y Boca.