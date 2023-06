Atentando a Cristina Kirchner: Brenda Uliarte designó como abogado a Carlos Telleldín

brenda uliarte arma 2022 2.jpg

Cuando Uliarte quedó detenida, el año pasado, se especuló también con que nombraría a Telleldín como defensor particular, pero luego no le firmó la designación y aceptó la defensa oficial. Uliarte está procesada con prisión preventiva como supuesta coautora del intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, cuando su pareja Sabag Montiel gatilló un arma a poca distancia del rostro de la Vicepresidenta, pero la bala no salió.