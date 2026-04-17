Autorizan el ingreso de tropas de EEUU para ejercicios militares conjuntos

La medida se formalizó por decreto. Apunta a reforzar la capacitación y la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas con maniobras en tierra, aire y mar.

La Argentina el ingreso de tropas de EEUU para ejercicios militares.

El Gobierno nacional habilitó el ingreso de tropas de Estados Unidos al país para la realización de ejercicios militares combinados, en una decisión oficializada este viernes en el Boletín Oficial .

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El decreto, firmado por el presidente Javier Milei junto a su Gabinete, autoriza el desarrollo del operativo “Daga Atlántica”, que se extenderá del 21 de abril al 12 de junio, y el d espliegue de unidades locales para el ejercicio naval “PASSEX ”, previsto entre el 26 y el 30 de abril.

Según la normativa, los entrenamientos buscan fortalecer la preparación militar y la integración con fuerzas extranjeras , además de consolidar la posición de la Argentina como socio en materia de seguridad internacional.

El operativo “Daga Atlántica” reunirá a efectivos argentinos y estadounidenses en maniobras conjuntas en ámbitos terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Las actividades se llevarán a cabo en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina , ubicada en Moreno.

Por su parte, el ejercicio “PASSEX” incluirá la participación de buques de la Armada estadounidense, entre ellos el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley , que operarán en la Zona Económica Exclusiva argentina junto a unidades locales.

El ejército de EEUU realizará ejercicios en el país.

En este caso, el objetivo es mejorar el adiestramiento naval y la coordinación operativa en escenarios combinados, en línea con acuerdos bilaterales vigentes.

Desde el Ejecutivo señalaron que la no realización de estos ejercicios afectaría el entrenamiento conjunto y el intercambio de conocimientos con las fuerzas estadounidenses, cuya experiencia en combate fue considerada “un recurso invaluable”.

La decisión se tomó mediante un decreto de necesidad y urgencia ante la falta de tratamiento legislativo del proyecto enviado al Congreso. El mecanismo está previsto en la Constitución Nacional y regulado por la ley 26.122.

En ese marco, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas sostuvo que estas prácticas permiten incrementar la preparación militar, estandarizar procedimientos y fortalecer la defensa regional mediante el trabajo conjunto y el intercambio de especialistas.

Marina EEUU Argentina Argentina habilitó el ingreso de tropas estadounidenses al país. Foto: Naval Special Warfare

Contexto internacional

El cronograma original de los ejercicios había sido modificado por la situación en Medio Oriente, lo que obligó a reprogramar las actividades previstas para principios de abril.

En paralelo, el Gobierno ratificó su alineamiento estratégico con Estados Unidos, en un escenario global marcado por tensiones crecientes.

Desde la Cancillería se destacó que la relación bilateral se apoya en coincidencias políticas y una agenda económica compartida, con foco en sectores clave como energía, minerales e inversiones.