Avanza en Diputados cupo trans en la administración pública

Fue en un plenario virtual de las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo, con el respaldo del Frente de Todos, bloques provinciales, de los dos diputados del Frente de Izquierda y de la mayoría de la bancada de Juntos por el Cambio, que no obstante planteó disidencias parciales. El texto consensuado señala que el Estado nacional “debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”. Se aclara que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.