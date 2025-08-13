Avanza la sanción de una nueva emergencia en Diputados: ahora para la ciencia y la tecnología Por Fernando Brovelli







Se alcanzó el dictamen para garantizar el incremento progresivo del presupuesto público para la ciencia e investigación en la Argentina.

En los últimos meses, representantes de organismos científicos se nuclearon en la Comisión de Ciencia para advertir sobre la situación en el sector.

En medio de una serie de iniciativas impulsadas por la oposición legislativa en reclamo de prioridad presupuestaria para sectores estratégicos, un plenario en la Cámara de Diputados dictaminó la declaración de emergencia para el sector de la ciencia y tecnología. Con 44 firmas -de 60, los 16 restantes firmaron dictamen de rechazo-, el proyecto quedó listo para ser tratado en una próxima sesión.

El plenario ocurrió luego de la aprobación del emplazamiento en una sesión, que convocó a las comisiones de Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de avanzar en la sanción de una emergencia que garantice el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales asociadas a la Ley 25.467 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, que reconoce el incremento progresivo y sostenido de la inversión en el sector.

En simultáneo, la Cámara de Diputados rechazó el pasado miércoles el decreto 462/2025, que le quitaba autonomía administrativa a distintos organismos científicos-productivos (entre ellos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y los ubicaba bajo la órbita del Ministerio de Economía. Para concretar el rechazo, aún resta conocer la votación del Senado.

La discusión también ocurre en el marco de la media sanción que obtuvo la Ley de Financiamiento Universitario, que también requiere de aprobación en la Cámara alta para garantizar aumentos salariales y fondos para gastos de funcionamiento y becas. Actualmente, se destina el menor porcentaje de presupuesto para universidades desde el 2005: proyectado, se trata de un 0,5% del PBI, en comparación al 0,71% del 2023.

Reclamo Ciencia Marcha Agencia Noticias Argentinas / Agencia CyTA-Leloir "Hay una fuga muy grande de profesores y científicos de nuestras universidades y nuestros centros de investigación", señaló durante el encuentro de este miércoles Daniel Gollán (Unión por la Patria), titular de la Comisión de Ciencia, quien consideró que la reducción en el financiamiento de organismos estratégicos provoca que "hoy no se puede investigar en la Argentina, prácticamente".

Situación de la ciencia argentina Un informe de agosto de este año del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación reveló que cayó un 46,2% en términos reales la ejecución presupuestaria para ciencia y técnica, entre julio del 2025 y el 2023. Si se compara julio de este año con el mismo período del año pasado -cuando la gestión ya correspondía a Javier Milei-, las mayores caídas se encuentran en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (-60,7%), el INTI (-26,6%), el INTA (-21%), el Conicet (-20,5%) y la CNEA (-11,9%). El estudio también rescata la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, que prevé un crecimiento progresivo de la incidencia de la inversión en el sector hasta destinar el 1% del PBI en el 2032. Para el 2025, está previsto por ley que ese porcentaje llegue al 0,45%, pero las proyecciones de la realidad lo ubican en un 0,156% del PBI, incluso inferior al 2024 (0,212%). La reducción repercute en la inversión estatal en bienes de capital científico (-66,6%) e insumos (-71%). A su vez, el organismo consideró la ejecución salarial en el sector y apuntan que "los salarios de Ciencia y Tecnología continúan perdiendo terreno contra la inflación". Para ejemplificar, se trata de una caída del 35,4% de becarios del Conicet y 28,6% de investigadores universitarios. Además, desde diciembre del 2023 se han perdido 4.040 puestos de trabajo de investigadores en el sector, 3.410 de ellos correspondientes a la Administración Pública Nacional.

