Axel Kicillof: "El Presidente llama a incumplir la ley, no cumple con lo que juró ante la Constitución"

"Con estas decisionesde que no se puedan cumplir las leyes tributyarias, se trata de una custión de erdesintrar las capacidadesd el Estado y la unidad nacional. Cuando el Estado se ausente, no hay rpesncia, no hay acceso a la salud, educación, derechos, no se logra el anarcocapitalismo, sino el narcocapitalismo, porque organizaiones criminales empiezan a ocupar el lugar del Estado. Hay escuchas de organizaciones crimeinales que empiezan a pagar los medicamentos" de los necesitados, comentó Kicillof.