Axel Kicillof evitó definirse en la interna del PJ y advirtió: "Nunca me van a ver buscando divisiones"

El gobernador bonaerense encabezó en Berisso el acto por el Día de la Lealtad Peronista. Respaldó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, pero no se pronunció por ninguno de los dos candidatos en la pulseada por la conducción del partido. "La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei", lanzó.

Axel Kicillof 17 de octubre.jpg Axel Kicillof encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en Berisso.

Siguiendo ese camino, el jefe provincia lanzó: "Quiero dejar en claro que en este siglo XXI fueron Néstor Cristina los que le devolvieron al peronismo su fuerza transformadora". "Recuperamos un 17 de Octubre la democracia en la Argentina a través de una inmensa movilización que salió de acá, del kilómetro cero del peronismo", completó.

Y, en esa línea, profundizó: "Yo quiero dejar acá, adelante de ustedes, mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo. Mi opinión es muy sencilla: unidad, unidad y unidad".

"El peronismo sufrió una gran derrota, está en un momento de reflexión y de debate. Como dice Cristina en su documento, acá no sobra nadie y en la discusión todas y todos somos iguales. Como decía Néstor, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora", reflexionó.

Más tarde, lanzó: "La Patria está en peligro. Hay que dedicarle todo el tiempo a eso, hay que abocarle. Por eso, es una época en la que tenemos que estar con los brazos abiertos y con los oídos atentos. Tenemos que escuchar: escuchemos, compañeros y compañeras, a los que están siendo dañados".

Sobre este punto, agregó: "Si algo quiere la derecha, es vernos divididos. Nunca me van a ver buscando divisiones". "Cuando duden, cuando estén angustiados, cuando piensen que no hay futuro, recuerden que acá, en la provincia de Buenos Aires, derrotamos tres veces a Milei", completó.

Axel Kicillof 17 de octubre.jpg Verónica Magario, Axel Kicillof y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.

Ese fue el único pasaje en el que el exministro de Economía se refirió a la figura de Cristina. Antes, al comienzo del discurso, había indicado que el 17 de Octubre "es un día de festejo", ya que "festejamos estar juntos, la pelea que estamos que dando". "La certeza, la convicción, de que este desastre de Milei no dura para siempre", disparó.

Paralelamente, Axel Kicillof dijo que "si alguno piensa que vinimos acá solo para recordar el pasado, se equivoca": "Estamos acá, fundamentalmente, para escribir el futuro; para convocar a todos y a todas a organizar la solidaridad, a construir el futuro".

"Lo vamos a hacer guiados como siempre por nuestras tres banderas: la soberanía política, la independencia económica y, escuché Milei, la justicia social", afirmó.

Dardos de Axel Kicillof a Javier Milei

Luego, al igual que como lo hizo su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el gobernador bonaerense cruzó el tuit en el que el Presidente celebró como un "ajuste a la casta" el recorte del 82% a las transferencias provinciales.

"Basta de mentir: la casta no es el pueblo. Si querés perjudicar a la casta, fijate en tu Casa Rosada; tus socios, tus amigos. Basta de joder al pueblo, basta con los jubilados, con los laburantes, con los empresarios. 80% del ajuste se explica con lo que dijo, pero dijo también que el sacrificio iba a ser para todos", agregó.

A la vez, acusó a Milei de llevar adelante un "esquema piramidal de afano y choreo al pueblo argentino". "Se están forrando con los dólares del blanqueo... ¡a la timba!; los dólares del colchón, ¡a la timba!", protestó. Y añadió: "Esto ya se hizo, se parece a la tablita de Martínez de Hoz".

Profundizando sus críticas a la Casa Rosada, calificó a la administración libertaria de "Estado desertor". "No es abandono, desertan. No es optativo. No tiene que ver con la ideología del que ocasionalmente ocupa el sillón de Rivadavia", dijo.

Y completó: "Tenemos 23 provincias y la Ciudad, pero hay un gobierno nacional al que le damos buena parte de lo que las provincias producen. Cedemos recursos para que vuelvan en forma de mejor salud, educación, infraestructura. No funciona así".