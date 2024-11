Axel Kicillof salió en defensa de Cristina antes del fallo por la causa Vialidad: "Es un verdadero escándalo jurídico"

Gobierno Bs As.

Se prevé que la Cámara confirmará la condena que le impuso a la expresidenta el Tribunal Oral Federal N° 2 el 6 de diciembre de 2022 por el delito de fraude contra la administración pública. Desde el entorno de Fernández ya adelantaron que, si ello ocurre, van a recurrir ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que no quedará firme aún.

Por ello, aún si Casación confirmara la condena, la flamante titular del Partido Justicialista no irá presa, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.

El gobernador planteó que ello “inaugura un nuevo género, derecho ficción, por el cual se sacan dictámenes judiciales donde no hay una sola prueba, un solo delito en los expedientes y donde a quien se acusa, Cristina, no tuvo la posibilidad de llevarlo adelante, ella nunca podría haberlo cometido por la funciona administrativa que tenía”.

Analizó que “se generó un operativo para generar imagen negativa y luego se convirtió en algo casi del sentido común” y resaltó que “al examinar las hojas de los expedientes, no hay una sola prueba: no era incumbencia de ella ninguna de las decisiones que podrían haber tenido que ver con alguna irregularidad que, para colmo, no se cometió”.

Sostuvo: “Es ficción, fantasía. Lo que se va a decir el miércoles no ocurrió, pero se busca generar una estrategia de disciplinamiento. Un juicio trucho y condena ficticia para ensuciar, embarrar. El agravante es que en la condena incluye la prohibición de ejercer cargos públicos, por lo que es persecución y proscripción” y añadió que “es gravísimo en términos históricos, políticos y jurídicos, también de cara al futuro”.

Subrayó Kicillof que quedó demostrado en la Justicia que “las obras se hicieron y sin sobreprecios”, apuntó que “este proceso inicia flojo de papeles y no hay elementos no sólo para una condena, sino para llevar adelante un juicio” y completó: “Es un camino de infamia, no hay una sola prueba. Nada de lo que se juzgó como delito había pasado. Esto consta en el expediente”.

No obstante, remarcó que “la condena ya está escrita, nos anuncian los diarios. Hay jueces que jugaban al tenis o fútbol con Mauricio Macri en su quinta y ahora aparecen como neutrales y van a dictar una sentencia” y añadió: “Está todo mal, no hubo sobreprecios, ni obras sin terminar. Es un capítulo más en este proceso de persecución política, judicial, mediática al que llamamos lawfare”.

“Nuestro absoluto rechazo, repudio ante lo que va a ocurrir el miércoles. Queremos denunciarlo, deplorarlo y marcar nuestro absoluto acompañamiento y solidaridad con quien es la víctima de todo esto, que es Cristina. Desde el gobierno de la provincia vamos a seguir trabajando para que el Poder Judicial no se preste a estas maniobras”, cerró.