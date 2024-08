Bartolomé Abdala explicó las razones sobre la expulsión de Francisco Paoltroni: "A los líderes se los discute puertas adentro"

“Indudablemente hubo diferencias. Tenemos una fórmula, que son nuestros líderes, Javier y Victoria , y por distintos dichos que tuvo existieron diferencias que no corresponden en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria, también es importante que como espacio político la conducción no sea discutida internamente", aseguró el legislador de la Cámara alta en declaraciones para Radio Mitre.

Y agregó: "Sus dichos expresados políticamente en la interna partidaria no nos suman. Tenemos libertad de pensamiento, de expresarnos, pero como corresponde en todo movimiento político, a los líderes generalmente se los discute puertas adentro ".

Para el fundador del PRO en San Luis, "la política te guste o no te guste, me tocó transitarla en procesos anteriores, tenés que tener la paciencia para entender y soportar que a la conducción tenés que acompañarla. Macri te mandaba a leer Mandela, o está la frase que tenés que ‘tragar amargo y discutir dulce’. Me parece que esto genera un clima... que siempre es sano vivir respetando a los dos líderes que tenemos.