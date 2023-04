"Basta de discutir boludeces": el slogan de campaña del hijo de Miguel Lifschitz

No es misterio que Rosario precisa respuestas urgentes ante la escalada de violencia que continúa provocando la indignación colectiva. Así lo interpretó Federico Lifschitz , hijo de Miguel (exintendente rosarino y exgobernador santafesino), y lanzó una pretenciosa campaña para las elecciones 2023 : "Basta de decir boludeces". Mientras tanto, la provincia ingresa en un escenario de definiciones .

"El Concejo no debe perder tiempo discutiendo si declara o no a L-gante como visitante distinguido. Hoy el tema más urgente en Rosario es la seguridad ", escribió el dirigente en su cuenta de Twitter, quien lanzó su candidatura a concejal para los próximos comicios a través de una campaña de afiches en toda la ciudad santafesina.

Federico Lifschitz.jpg

Luego, añadió que "necesitamos un Concejo que se ponga a laburar en serio: por la seguridad de los vecinos, por las obras que se necesitan en los barrios y no llegan, por los rosarinos que no tienen trabajo ni oportunidades". "La inacción de muchos dirigentes, que optan por no meterse ni hablar de los temas calientes de la ciudad, es parte del problema y eso tiene que cambiar. Necesitamos que el Concejo salga de su zona de confort y se ponga al frente de las situaciones complejas", manifestó.