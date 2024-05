Bullrich dijo que Kicillof se adheriría al protocolo antipiquetes y mandó un mensaje a la CGT

Allí, Bullrich afirmó que unos días atrás se comunicó con ella Javier Alonso , su par de la gestión de Axel Kicillof : "Me dijo ´tenemos que hablar del protocolo antipiquetes´. Se ve que fue tal el papelón de la camioneta de la policía acompañando la marcha piquetera".

Una vez terminada su exposición, la titular de seguridad no quiso ahondar en el tema: "prefiero no hablar más, ya que todavía no tuvimos la reunión", pero si le dejó un palo a la CGT en la previa al paro general de este jueves: "Que se dejen de joder y vayan a laburar".