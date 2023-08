Bullrich presentó a Melconian y activó la campaña económica de JxC

"No nos asustan los desafíos a futuro. No vamos a lograr cambiar lo que tenemos que cambiar en Argentina si volvemos a probar las mismas herramientas. El cambio no es una idea abstracta, es una necesidad irrenunciable de una Argentina que quiere tener futuro", enunció la líder del PRO.

Destacó así que "buscamos frenar el caos", el cual "se frena con orden". Hizo énfasis en que "la Argentina necesita orden económico, en la educación, en las relaciones entre las provincias", planteó Bullrich.

Según la candidata presidencial de JxC, la reforma que propone "no es solo de leyes" sino que implicará "que se termine el privilegio político", dado que "la gente no se lo banca más, no se banca más a políticos que trabajan para la política", disparó en al auditorio cordobés este jueves.

Patricia Bullrich Carlos Melconian.png

Por eso, Bullrich enfatizó: "Estoy convencida que el país necesita liderazgo, decisión política y temperamento para llevar adelante los cambios", mientras observaba a Carlos Melconian, sentado a su lado, atento ante el discurso de la candidata presidencial.

Melconian junto a Bullrich en Córdoba

En una conferencia organizada por la Fundación Mediterránea que compartió con la candidata presidencial del JxC, el economista completó: "Tiene horizonte, tiene futuro, tiene luz al final del túnel". "No estamos frente a un salto al vacío y es fundamental que se entienda", reforzó sobre su propuesta económica.

Carlos Melconian sostuvo que "tiene un plan" para la crisis económica en la Argentina. "Puede estar y quedarse tranquila la sociedad argentina, hay un plan, hay un programa, es realista, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático", aseguró de cara a las Elecciones 2023.

La decisión de llevar a Melconian de ministro, en detrimento de otros economistas que Bullrich tenía en carpeta como Luciano Laspina y Hernán Lacunza, es sacar a la cancha a partir de ahora a un hombre de alto perfil y tratar de opacar a Javier Milei en lo que queda de campaña, todo eso con el principal objetivo en el horizonte: ingresar a un balotaje.

Días atrás, cuando había anticipado que se encontraba pronta a definir a la persona que quiere ubicar al frente del Palacio de Hacienda, Patricia Bullrich había subrayado: "Necesito que el equipo económico se alinee a la estrategia general del país. No es una persona, es una estrategia completa de la que participa un ministro de Economía fuerte, porque va a ser un ministro fuerte".