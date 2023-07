Bullrich y un nuevo pifie de campaña: denunció la inseguridad con un hecho ocurrido durante su gestión

spot televisivo de Patricia Bullrich.mp4

"Habíamos organizado todo el finde para ir a pescar. No va a venir más mi papá. ¿Por qué no lo hirieron nomás? ¿Por qué lo tenían que matar? Si con el tiro en la pierna era suficiente", dice la voz en off de Ariel Picco, hijo de Bruno Picco, un jubilado de 68 años asesinado el 14 de febrero de 2019 en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.