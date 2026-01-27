CABA habilitó un nuevo período para inscribirse al ciclo lectivo 2026: cómo anotarse + Seguir en









El Gobierno porteño abrió una instancia de excepción para quienes no lograron encontrar una vacante. El nuevo intervalo temporal inició el 26 de enero y finalizará el 8 de febrero.

Nueva instancia para lograr una vacante en las escuelas públicas porteñas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un período de excepción para la inscripción escolar para el ciclo lectivo 2026. La nueva fecha inició el 26 de enero y finalizará el 8 de febrero. Apunta a aquellas familias que no lograron realizar el trámite durante el Período Único de Inscripción.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, comunicó la apertura de la nueva instancia para poder acceder a una vacante en las escuelas del distrito. "Atención familias que no pudieron realizar la inscripción de sus hijos al ciclo lectivo 2026: todavía pueden hacerlo en el período de excepción", comunicó.

Desde este lunes, quienes no pudieron anotarse tendrán una nueva instancia para acceder a un lugar. Sin embargo, las autoridades porteñas aclararon que solo estarán disponibles las escuelas y los horarios que no están completos.

"La consulta del estado de asignación será el 20 de febrero, y los reclamos podrán realizarse del 23 al 27 de febrero", explicó Miguel y añadió: "La inscripción se realiza a través del Sistema de Inscripción en Línea, ingresando con cuenta miBA. También pueden hacerlo de manera presencial con turno previo o llamando al 147, opción 3".

Atención familias que no pudieron realizar la inscripción de sus hijos al ciclo lectivo 2026: todavía pueden hacerlo en el período de excepción.



Agenda estas fechas:



Preinscripción: 26/1 al 8/2



Control documental: 26/1 al 10/2



La consulta del estado de asignación será el 20… pic.twitter.com/oLG1UOsgPh — Mercedes Miguel (@mechimiguel) January 26, 2026 Quiénes deben inscribirse El Sistema de Inscripción en Línea permite inscribir de manera online a un alumno en las escuelas públicas de gestión estatal de CABA, en todos los niveles, pero no abarca a las del ecosistema privado. Quiénes deben anotarse:

Estudiantes de Nivel inicial (todas las salas).

Estudiantes matriculados en escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires que cambian de nivel (de sala de 5 a 1er grado de Primaria y de 7mo grado a 1er año de Secundaria).

Estudiantes provenientes de escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Estudiantes provenientes de escuelas de otras provincias o del exterior, ya sean privadas o estatales.

Estudiantes para las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes. Período de excepción El Gobierno de la Ciudad aclaró que durante este periodo sólo podrán inscribirte en las escuelas que aún tengan vacantes disponibles. Aquellas que ya no tienen cupo no aparecerán entre las opciones a elegir. Preinscripción: 26 de enero al 08 de febrero de 2026

26 de enero al 08 de febrero de 2026 Control documental : 26 de enero al 10 de febrero de 2026

: 26 de enero al 10 de febrero de 2026 Consulta del estado de asignación de vacantes: 20 de febrero de 2026 Calendario escolar 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Según la información oficial, las clases en el nivel inicial y primario comenzarán el miércoles 25 de febrero, mientras que los estudiantes de secundaria iniciarán el 2 de marzo. El cierre del ciclo lectivo para la ciudad porteña está previsto para el viernes 18 de diciembre, manteniendo la tendencia de los últimos años de finalizar antes de las fiestas. Luego de la culminación de las actividades regulares, la ciudad contempló un período exclusivamente destinado a exámenes y coloquios, que será entre el 21 y el 29 de diciembre, una instancia clave para los alumnos que adeudan materias. En cuanto al receso invernal, será entre el 20 y el 31 de julio, un período que suele coincidir con la mayoría de las provincias del centro del país.