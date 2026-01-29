Vialidad Nacional lanza consulta ciudadana para actualizar las tarifas de dos peajes clave en el AMBA

El organismo busca actualizar los cuadros tarifarios y detallar las obras de mejora previstas, con el objetivo de optimizar la seguridad y la calidad del servicio en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de una propuesta de actualización de tarifas para los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires , Vialidad Nacional convocó a una consulta ciudadana destinada a poner a disposición de la población toda la información vinculada a los nuevos cuadros tarifarios y a las obras de rehabilitación y mejora previstas sobre estas trazas clave del sistema vial metropolitano.

Según informó el organismo, la iniciativa se inscribe dentro de los lineamientos definidos por la Secretaría de Obras Públicas y está orientada a asegurar la correcta prestación del servicio, la conservación de la infraestructura existente y la ejecución de trabajos que permitan mejorar las condiciones de seguridad, transitabilidad y confort para los usuarios.

Entre las tareas proyectadas se incluyen obras de rehabilitación integral de calzadas, mejoras en la señalización horizontal y vertical, adecuaciones en los sistemas de drenaje, mantenimiento estructural y otras intervenciones destinadas a optimizar el funcionamiento de los accesos y extender la vida útil de la infraestructura vial.

La propuesta también contempla ajustes en las modalidades de cobro manual y electrónico. En ese sentido, los cuadros tarifarios prevén una diferenciación que, en los plazos y condiciones autorizados, podría implicar la aplicación de una tarifa equivalente al doble para quienes utilicen las vías de pago manual, siempre dentro de los valores máximos establecidos. El objetivo es fomentar una transición gradual hacia el uso del sistema TelePASE .

Esta medida forma parte del proceso de modernización del sistema de peajes y se presenta como un paso previo a la implementación de esquemas de cobro más ágiles, como el sistema free flow, en línea con la normativa vigente y con lo previsto para la Red Federal de Concesiones . Desde Vialidad Nacional señalaron que estos cambios permitirán reducir demoras en las estaciones de peaje, mejorar la fluidez del tránsito y acortar los tiempos de viaje.

En ese contexto, el organismo alienta especialmente a los usuarios a adoptar TelePASE, destacando que ofrece tarifas más convenientes, mayor agilidad en el cobro y evita detenciones innecesarias. El dispositivo puede obtenerse a través del sitio web oficial del sistema.

Peaje Peajes Corredores Viales TelePASE Aumento Tarifa Ausa Aubasa El organismo alienta especialmente a los usuarios a adoptar TelePASE, destacando que ofrece tarifas más convenientes, mayor agilidad en el cobro y evita detenciones innecesarias. Mariano Fuchila

Las actualizaciones propuestas representan las primeras adecuaciones tarifarias luego de más de un año sin modificaciones y apuntan a acompañar un esquema de inversiones que permita sostener y elevar la calidad del servicio brindado. Los cuadros tarifarios fueron elaborados teniendo en cuenta los mecanismos de actualización previstos en los contratos de concesión vigentes, junto con criterios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad, con el fin de resguardar los intereses económicos de los usuarios.

Cómo participar de la consulta ciudadana

La convocatoria se desarrollará de manera online a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, mediante la RESOL-2026-117-APN-DNV#MEC, y tendrá una duración de quince (15) días hábiles administrativos.

Durante ese período, las personas interesadas podrán acceder a los proyectos de norma, a los cuadros tarifarios propuestos, al detalle de las obras previstas y al formulario para enviar opiniones y propuestas a través del sitio web de consultas ciudadanas vigentes de Vialidad Nacional.

Una vez finalizado el proceso, el equipo técnico del organismo elaborará un informe que recopilará todas las presentaciones realizadas. El nuevo cuadro tarifario que resulte aprobado será difundido posteriormente mediante su publicación en el Boletín Oficial y en medios gráficos.

Desde Vialidad Nacional destacaron que este tipo de consultas ciudadanas constituyen una herramienta clave para promover la participación de la comunidad en la definición de políticas públicas vinculadas a la red vial concesionada, fortaleciendo la transparencia, la previsibilidad y la mejora continua del servicio.