Jorge Macri sumó su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad: "Delito de adulto, pena de adulto"

El jefe de Gobierno de la Ciudad afirmó que con las leyes actuales "no alcanza" para juzgar los delitos de hoy. Y llamó a "avanzar ya" con la reforma que impulsa Nación.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , sumó su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el gobierno de Javier Milei a través de un proyecto presentado en el Congreso de la Nación, que será tratado en sesiones extraordinarias. "Delito de adulto, pena de adulto", afirmó.

La propuesta que impulsa el Poder Ejecutivo nacional fue incluida en el temario de extraordinarias que se llevarán adelante entre el lunes 2 y el viernes 27 de febrero y apunta a actualizar la norma vigente para reducir la edad mínima a 13 años mediante la creación de un sistema penal específico.

"No se trata de una cárcel común, de régimen de mayores. Van a estar sometidos a un tratamiento educativo obligatorio, en el que aprenden un oficio y deportes. Hay que educar y resocializar, es tratar de darles otra oportunidad. Tienen que reinsertarse en la sociedad”, dijo el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

En la previa del inminente debate legislativo, el proyecto comenzó a sumar apoyos en el ámbito judicial, pero también entre los mandatarios provinciales. Este martes, Jorge Macri, afín a la Casa Rosada, respaldó la modificación de la legislación compartiendo un video de la detención de un menor con historial penal.

"Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes. Uno era menor y tenía antecedentes. Nosotros actuamos pero con las leyes actuales, no alcanza", se quejó. Por ese motivo pidió "avanzar ya" con la baja de la edad de imputabilidad.

En ese sentido, el alcalde porteño aseguró que el menor que delinque como adulto "no puede estar libre ni un minuto más". Y sentenció: "Delito de adulto, pena de adulto".

policia porteña detencion de menor

El apoyo de Maximiliano Pullaro al proyecto de Nación

De esta manera, Macri se sumó a la línea que también empuja el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien remarcó que “el juzgamiento o la pena tiene que ver principalmente con el delito cometido y no con la edad de quien comete ese tipo de delito”.

Según el mandatario provincial, el Código Penal refleja una realidad social “diferente a la de hoy” ya que no contempla fenómenos como la utilización de menores por parte de adultos en el marco de organizaciones criminales.

En defensa del proyecto, aseguró que actualmente “no podemos evaluar que un chico de catorce o quince años no comprende las acciones que va a llevar adelante. Deberíamos bajar la edad de imputabilidad y se tiene que evaluar por el hecho que se comete y no por la edad que tiene la persona en particular”.

Los detalles del proyecto de ley Penal Juvenil

A poco menos de una semana de que comiencen las sesiones extraordinarias, el ministro de Justicia dio detalles sobre los motivos y objetivos del proyecto de reforma penal.

Así, según detalló Cúneo Libarona, con esta iniciativa el Gobierno busca alinearse con los sistemas penales de otros países: “En Inglaterra la edad es bajísima, en todos los países es más baja. Nosotros nos tenemos que aggiornar a la realidad en la que vivimos”, resaltó.

Uno de los motivos que esbozó el funcionario es que la falta de sanciones actual no da respuesta a crímenes que ya fueron cometidos por los menores. “Al ser inimputables se cree que no comprenden la criminalidad del acto... Hay que prevenir, ¿pero qué haces cuando ya cometieron el delito?”, detalló en diálogo con radio Rivadavia.

Sobre la iniciativa, el funcionario aseguró que - de ser aprobada por ambas cámaras - se avanzará en la creación de un sistema penal específico para menores de 13 años. En el mismo, se incluirá una figura de "supervisor" que será "una persona a cargo que avisa a la familia y hace un seguimiento hasta comprobar que" el menor "esté en buen estado".

En referencia a las críticas al proyecto, Cúneo Libarona aclaró: "No se trata de una cárcel común, de régimen de mayores. (Los menores) van a estar sometidos a un tratamiento educativo obligatorio, en el que aprenden un oficio y deportes. Hay que educar y resocializar, es tratar de darles otra oportunidad. Tienen que reinsertarse en la sociedad”.

Para llevar adelante el plan, el ministro adelantó que la gestión libertaria planea construir espacios en terrenos ya disponibles colindantes a los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz. En ese sentido, detalló que los menores no entrarán en contacto con los reclusos mayores de edad, y se ubicarán "en lugares en donde se puedan desarrollar bloques según su connotación social, su nivel de violencia y su delito".