CABA cortará durante nueve horas la avenida Cantilo por las obras del nuevo Puente Labruna

La tarea de colocación de siete vigas obligará a cerrar el tránsito a la altura de Udaondo entre las 22 y las 07 horas. Los caminos alternativos.

Autopistas Urbanas (AUSA) lleva adelante la obra de reconstrucción del cruce vial.

La Ciudad de Buenos Aires avanza con las obras de infraestructura viales durante 2026. En ese marco, el próximo jueves cerrarán la avenida Cantilo durante la noche para llevar a cabo la ampliación del Puente Labruna.

El gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, informó del corte total a la altura de Udaondo a partir de las 22 del 29 de enero hasta las 7 del siguiente día. "La interrupción total de la calzada a la altura de Udaondo es necesaria para que Autopistas Urbanas (AUSA) realice el montaje vigas", informó CABA.

La tarea implicará la colocación de siete estructuras de hormigón, de 45 toneladas cada una, que "cruzarán la autopista para formar parte del nuevo tramo del puente", comunicaron. El objetivo de la reforma del puente ubicado a la altura del Estadio Monumental es "duplicar la capacidad vial de esta conexión".

Este jueves 29 desde las 22, se realizará el cierre de AU Cantilo a la altura de Av. Udaondo durante 9 horas, para montar 7 vigas de 45 toneladas cada una que formarán parte de la nueva… pic.twitter.com/vb9VWDBnS1 — ausa (@AUSA) January 27, 2026 Una vez que finalicen las tareas de ampliación, el Puente Labruna dejará de tener un solo carril por mano, como era hasta ahora, a contar con dos carriles para cada lado, agilizando así el movimiento de los vehículos.

"Esta obra no solo busca mejorar el flujo de autos, sino que propone una transformación urbana para los vecinos", señalaron desde CABA y explicaron que el proyecto incluye "una amplia pasarela peatonal y una bicisenda separada de los autos", lo que contribuirá a mejorar la movilidad en zonas clave como el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria y el nuevo Parque de la Innovación.

Asimismo, el nuevo puente contará con áreas de descanso, juegos para chicos, sectores gastronómicos y un sistema de terrazas verdes. El objetivo del Ministerio de Movilidad que conduce Pablo Bereciartua es que el trayecto "sea mucho más que un simple cruce vial".. corte puente labruna Caminos alternativos y desvíos Para quienes tengan que circular durante la noche del jueves, se ha organizado un esquema de desvíos para evitar la zona de trabajo: Tránsito por Cantilo: todo el flujo vehicular será desviado por la salida a la Av. Udaondo (hacia Ciudad Universitaria).

todo el flujo vehicular será desviado por la salida a la Av. Udaondo (hacia Ciudad Universitaria). Reingreso: los conductores podrán retomar la autopista Cantilo a través del acceso que se encuentra ubicado justo después del Puente Labruna.

los conductores podrán retomar la autopista Cantilo a través del acceso que se encuentra ubicado justo después del Puente Labruna. Salida de Lugones: se recuerda que la salida de Lugones hacia Udaondo permanece cerrada por tres semanas. Como alternativas, se recomienda salir antes en la Av. Del Libertador (a la altura de General Paz) o continuar hasta la salida de la calle La Pampa. Todo el sector estará debidamente señalizado por personal de Seguridad Vial y se brindará información actualizada a través de los carteles electrónicos de la autopista.