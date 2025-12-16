Quién es Andrés Vázquez, el nuevo director de ARCA + Seguir en









El Gobierno nacional designó a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tras la renuncia de Juan Alberto Pazo, presentada este lunes ante el ministro de Economía, Luis Caputo, en un movimiento que refuerza el perfil técnico del organismo y los objetivos de control del gobierno de Javier Milei.

La decisión se enmarca en una etapa clave para el ARCA, organismo estratégico en materia de recaudación, fiscalización y control aduanero. Con la salida de Pazo, el Ejecutivo apostó por un funcionario con amplia trayectoria en el ámbito fiscal y una sólida formación técnica, orientada al combate del fraude económico, la evasión y el lavado de activos. La llegada de Vázquez busca garantizar continuidad operativa y mayor eficiencia en un área sensible para la política económica.

Juan Pazo.jpeg El Gobierno oficializó el recambio en el organismo luego de que Pazo presentara su dimisión ante el Ministerio de Economía. El nuevo director ejecutivo cuenta con más de tres décadas de experiencia en el Estado, especialmente en áreas vinculadas a la administración tributaria y la inteligencia fiscal. Su perfil profesional se alinea con el enfoque de control y supervisión que impulsa el oficialismo, en un contexto de reformas estructurales y reconfiguración de organismos públicos.

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo director de ARCA Andrés Edgardo Vázquez posee una extensa trayectoria en el sector fiscal y una destacada formación académica y técnica. Es Licenciado en Administración y Contador Público, títulos obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y a lo largo de su carrera complementó su formación con numerosos cursos y seminarios vinculados al control financiero y la prevención del lavado de dinero.

Uno de los aspectos centrales de su perfil es su capacitación internacional. Vázquez participó en múltiples instancias de formación en los Estados Unidos, entre ellas el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro en 1997. Además, en 1999 realizó el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos organizados por el Departamento de Justicia estadounidense y la Drug Enforcement Administration (DEA).

Andrés Vázquez Es un funcionario cercano al entorno de Santiago Caputo y alineado con los objetivos del gobierno de Javier Milei. Estas experiencias le permitieron adquirir conocimientos específicos en técnicas de prevención del lavado de activos, investigación financiera y lucha contra delitos económicos complejos, competencias que resultan centrales para la conducción del ARCA. A lo largo de más de 30 años de carrera, Vázquez ocupó cargos relevantes en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo fiscal y la fiscalización de grandes contribuyentes. Su desempeño en tareas de inteligencia fiscal y control tributario lo posicionó como un referente técnico dentro del sistema. Hace un año, había sido designado al frente de la Dirección General Impositiva, uno de los cargos más estratégicos del esquema recaudatorio nacional. Allí reemplazó a Gabriel Ramírez tras la disolución de la AFIP, en el marco de la reestructuración institucional que dio origen al nuevo esquema. Vázquez es, además, un hombre de estrecha cercanía al entorno de Santiago Caputo, uno de los principales asesores del oficialismo. Con este nombramiento, el Gobierno refuerza la conducción técnica del ARCA y apuesta a un perfil con experiencia, formación internacional y trayectoria en áreas clave del control fiscal.

