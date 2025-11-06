El Ministerio de Defensa presentó dos nuevos aviones P-3C Orion para "defender el Atlántico Sur"







En el acto estuvo presente el nuevo embajador de EEUU, Peter Lamelas. Javier Milei también declaró que busca comprar submarinos a Francia.

Luis Petri encabezó un acto tras la compra de dos P-3C Orion.

El Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri anunció este jueves la incorporación de dos aviones P-3C Orion con el objetivo de iniciar "una nueva era, en la que recuperamos la capacidad de controlar, custodiar y defender nuestro Atlántico Sur". Las declaraciones se dieron en una presentación llevada a cabo este jueves en la Estación Aeronaval Militar de Aeroparque.

Petri también agradeció el "apoyo del Reino de Noruega y de los Estados Unidos, fortalecemos vínculos estratégicos que se traducen en resultados concretos para el futuro de la defensa argentina: equipamiento, entrenamiento y cooperación".

"Con la incorporación del segundo avión P-3C Orion, la @Armada_Arg refuerza una vigilancia ininterrumpida hasta la Milla 200. Estas aeronaves nos permiten proteger nuestros recursos, detectar amenazas y controlar toda nuestra extensión. El Estado vuelve a estar presente, vuelve a cuidar lo que nos pertenece a todos los argentinos", indicó más tarde en su cuenta de X.

aviones El acto se dio en el marco del anuncio del presidente Javier Milei de que está "comprando submarinos y buques para patrullar las costas". La entrevista la dio desde Miami, EEUU a un medio francés, donde además, mencionó que Argentina tiene una "relación maravillosa con Francia".

Peter Lamelas, nuevo embajador de EEUU, presente en el acto encabezado por Luis Petri En el acto estuvieron presentes el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas. En cuanto a la presencia de las Fuerzas Armadas (FFAA), estuvieron en Aeroparque el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Carlos María Allievi y el jefe del Ejército Argentino, teniente general Carlos Presti.

Luego del acto, Petri volvió a dar declaraciones, y contó entusiasmado cuáles son los objetivos en el Ministerio de Defensa: "Vamos a recuperar la capacidad de submarinos, vamos a hacer realidad una de las necesidades de la Nación. No nos vamos a detener hasta que la Argentina recupere la capacidad de submarinos. Estamos en eso", dijo a Neura.