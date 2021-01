Casación rechazó la "domiciliaria" que pidió Ricardo Jaime

En la causa principal, se le imputa al exsecretario de Transporte de la Nación, los delitos de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública en concurso ideal con el delito de cohecho, en carácter de autor.

Las actuaciones se encuentran en pleno debate oral y público desde el mes de abril de 2019. Comprenden también otras causas conexas en las que se le imputa a Jaime, entre otros ilícitos, la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

En el marco de la audiencia de informes celebrada ante la Cámara Federal de Casación Penal en el día de la fecha 28 de enero de 2021, la defensa reiteró sus agravios y el Fiscal General Raúl Pleé solicitó que el recurso de casación interpuesto sea desestimado.

Horas más tarde, de forma remota y con firma electrónica, la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal dictó su fallo. Borinsky y Petrone entendieron que el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires se encontraba suficientemente fundado tanto en la ley aplicable como en las circunstancias particulares del caso.

Sostuvieron que la defensa del ex funcionario Jaime no lograba demostrar la arbitrariedad alegada y que las circunstancias oportunamente valoradas por Casación Federal al revisar los anteriores rechazos de excarcelación y arresto domiciliario solicitados en favor de Jaime, no habían variado de manera sustancial en la actualidad.

En lo que respecta a la situación de la madre de Jaime de 90 años de edad (motivo principal por el cual se solicitó el arresto domiciliario), los camaristas Borinsky y Petrone consideraron que la fundamentación brindada por el tribunal de juicio en cuanto a que aquella se encontraba suficientemente contenida y acompañada (tanto en lo económico, emocional, como en su salud), no presentaba fisuras.

Finalmente, los jueces Borinsky y Petrone señalaron que las alegaciones efectuadas por la defensa con relación a la problemática general suscitada a raíz de la pandemia del virus covid-19 eran genéricas y afirmaron que, en función del principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y lo dictaminado por el fiscal Pleé en la audiencia, no había ausencia de contradictorio entre las partes (defensa y fiscal).