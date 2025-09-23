Caso ANDIS: la oposición apura la interpelación a Karina Milei

Los bloques de la oposición avanzaron en la firma de una serie de dictámenes para que la hermana del Presidente, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rindan cuentas ante el recinto de la Cámara baja por los audios de Diego Spagnuolo.

La oposición dejó lista para llevar al recinto la interpelación a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei . La hermana del Presidente deberá brindar explicaciones ante la Cámara de Diputados en el marco de la Causa ANDIS. Lo propio deberán hacer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y el ministro de Salud, Mario Lugones . La fecha de la interpelación se conocerá en el recinto , cuando se vote el texto.

“El silencio ya no es una opción”, dijo la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva. Fue al presentar en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud los motivos por los que su bancada impulsó un pedido de interpelación a la hermana del presidente Javier Milei.

El motivo de la interpelación se enmarca en la Causa ANDIS la funcionaria fue nombrada por el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los audios que se conocieron en la prensa . De acuerdo al exabogado del Presidente, la hermana del mandatario habría cobrado sobreprecios por parte de la droguería Suizo Argentina, a cambio de contratos con el Estado .

Así las cosas, y de acuerdo al dictamen firmado por los bloques de Unión por la Patria, el FIT, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coherencia y Desarrollo e Innovación Federal avanzaron con la firma de una serie de dictámenes para que Karina Milei, Lugones y Francos comparezcan ante el cuerpo de la Cámara baja. Para que esa instancia se concrete, los textos deben ser votados en el recinto. El día que eso suceda, se le pondrá día y hora a las interpelaciones.

La firma del dictamen para llevar adelante la interpelación a Karina Milei se produjo horas antes de que se reuniera la comisión investigadora por el Caso $LIBRA, a la que también fue convocada, para que responda respuestas en torno a otro tema que también la tiene como protagonista: el tuit del presidente en el que promocionó la criptomoneda que derivó en una estafa.

En la última conferencia de prensa que brindó el vocero Presidencial, Manuel Adorni, este anticipó que la secretaria pegaría el faltazo, por encontrarse de gira por los Estados Unidos, con Milei. Los integrantes de la Comisión $LIBRA le dieron a la hermana de Milei el 30 de septiembre como segunda fecha. Por ahora, desde la Casa Rosada no respondieron por esa fecha. Pero, desde la oposición descartan que la funcionaria asista.

"Nos importa tres carajos si es la hermana del Presidente. Esto no es una monarquía, esto es una República, y tiene que venir a dar explicaciones", dijo el diputado de UP, Eduardo Toniolli. El rosarino cuestionó al Gobierno no solo por el caso Spagnuolo. Sino que también acusó de "rastrero" por no cumplir con la Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso insistiera con la ley vetada por Milei.

Milei, sobre Spagnuolo

El fin de semana, Milei se refirió al tema durante su gira por Córdoba, y aseguró que los audios de Spagnuolo habían sido hechos con Inteligencia Artificial. En este contexto, los diputados del PRO y de La Libertad Avanza firmaron un dictamen de rechazo.

No es la primera vez que la oposición se vale de la herramienta de interpelación (contemplada en la Constitución Nacional). Meses atrás, habían citado al recinto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Los dos primeros pegaron el faltazo.