Choque fatal en la Ruta 20: tres personas murieron y hay heridos en estado crítico









El siniestro ocurrió de madrugada cerca del acceso a Gilbert. Entre las víctimas fatales se encuentran un joven de 18 años y dos mujeres.

Así quedó uno de los vehículos involucrados en el choque

Un grave accidente de tránsito dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos cuatro heridos de gravedad durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial Nº 20, a pocos metros del acceso a la localidad de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

El choque se produjo alrededor de las 4.30 de la mañana, cuando dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de manera frontal por causas que aún son materia de investigación. La violencia del impacto generó un importante despliegue de fuerzas de emergencia y obligó a interrumpir parcialmente la circulación durante varias horas.

Uno de las víctimas quedó atrapada dentro del vehículo Uno de los autos involucrados fue un Fiat Palio, que se desplazaba en sentido Basavilbaso–Urdinarrain, con tres jóvenes a bordo. Como consecuencia del impacto, el conductor, de 18 años, murió en el lugar, quedando atrapado dentro del habitáculo. Bomberos Voluntarios trabajaron con equipos hidráulicos para retirar el cuerpo, mientras personal médico constataba el fallecimiento.

En ese mismo vehículo viajaban dos adolescentes. Una joven de 17 años, que iba como acompañante, sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada primero al hospital de Urdinarrain y luego derivada a Gualeguaychú. La tercera ocupante, de 16 años, fue asistida en Basavilbaso y posteriormente trasladada al hospital de Concepción del Uruguay para estudios de mayor complejidad.

choque-entre rios Uno de los autos involucrados fue un Fiat Palio, que se desplazaba en sentido Basavilbaso–Urdinarrain, con tres jóvenes a bordo. El otro rodado era un Volkswagen Suran, conducido por un hombre de 39 años, domiciliado en Villa Elisa. El conductor resultó gravemente herido y fue derivado al hospital de Gualeguaychú tras una primera atención en Urdinarrain. En ese vehículo viajaban además dos mujeres: una acompañante de 32 años, que falleció en el lugar, y una mujer de 79 años, que murió a raíz de las graves lesiones sufridas pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios, personal médico de distintas localidades y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rescate, señalización y peritaje. La Justicia investiga la mecánica del hecho y no descarta factores como una maniobra indebida, invasión de carril o las condiciones de visibilidad propias de la madrugada.