Causa ANDIS: citan a Nadia Beller como testigo

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El fiscal federal Franco Picardi citó a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, para tomarle declaración testimonial en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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La audiencia se realizará vía zoom, para lo cual el fiscal libró exhorto de colaboración a la Fiscalía General de Bolivia, según confirmaron fuentes judiciales. La testigo sobrevivió a un ataque a balazos, y en Bolivia se refirió a la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el extitular del organismo.

ANDIS: citan a Nadia Beller como testigo y Cerimedo queda bajo la lupa La expareja del asesor Cerimedo, detenido por la presunta organización y autor intelectual del atentado contra la mujer, dijo saber quién filtró los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo. Se refirió a supuestos manejos corruptos, de los cuales afirmó tener conversaciones grabadas.

Aseguró que Cerimedo le confesó que Natalia Basil fue quien difundió las grabaciones que destaparon el caso de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Diego Spagnuolo, el extitular de ANDIS investigado por corrupción. Basil fue pareja de Cerimedo y trabajaba en la ANDIS. Era directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ese organismo, hasta su renuncia en noviembre de 2024. Luego de la confesión de Beller en Bolivia ante los medios, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Py para pedir que declare como testigo en la causa ANDIS, que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.

El juez Lijo agregó al expediente el escrito de Pagano y el fiscal estimó que corresponde la declaración de Beller. En la causa ya está procesado Spagnuolo junto a otras 18 personas, acusadas por los hechos de corrupción. Se investiga un esquema de coimas, sobreprecios y compras direccionadas de medicamentos de alto costo.