Andrea del Boca habló después de ser absuelta en la causa "Mamá Corazón": "Hoy mi papá descansa en paz"

Andrea del Boca fue absuelta por el TOCF N°7 y eligió las redes sociales para hacer un conmovedor descargo. Mucho más contundente, su hija Anna Chiara también se pronunció. Qué dijeron.

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio en el que se la investigaba por presunta defraudación al Estado , en el marco de la producción de Mamá Corazón una novela que ella misma protagonizaba junto a su hija Anna. Este resultado judicial pone fin a un capítulo que la actriz transitó bajo fuerte repercusión mediática durante mucho tiempo. En la sentencia, el Tribunal Oral Federal 7 declaró que no hubo hechos ilícitos y liberó de culpa a los imputados , entre ellos, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

La noticia causó repercusión en el mundo del espectáculo argentino y después de la emoción profunda revelada durante la lectura del Tribunal , tanto Del Boca como su hija, Anna Chiara, coprotagonista de la tira que nunca se emitió, hicieron sendos descargos. Las dos se expresaron tanto su agradecimiento como haciendo hincapié en el largo proceso judicial que demoró casi una década.

Cuando el tribunal leyó el veredicto, Andrea del Boca se quebró y se la pudo observar emocionada y con lágrimas en su rostro. “ Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo . No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles”, expresó en su descargo final.

Posteriormente, la actriz se expresó en redes sociales con un mensaje en el que pudo contar un poco de todo lo que vivió durante estos meses: “ Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia ", publicó en una historia de Instagram, y añadió: "Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida. Pronto compartiré más, entiendan mi emoción".

El descargo de Andrea del Boca Captura de Instagram

La causa "Mamá Corazón" y el dictamen del tribunal

La causa se inició para investigar los convenios que fueron firmados en el año 2015 entre el Ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la productora Del Boca para realizar la novela Mamá Corazón. Sin haber sido emitida, la fiscalía sostuvo que la producción implicaba un fraude al Estado.

La querella había solicitado tres años y medio para Del Boca por la presunta participación en ese fraude. En efecto, a lo largo de las audiencias del juicio se presentaron peritajes contables como prueba para contrastar la denuncia planteada.

Finalmente, los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique SIgnori determinaron que no hubo pruebas suficientes para determinar que hubiera existido tal actividad delictiva en los contratos señalados y absolvieron a los imputados en la causa. También impusieron la orden de levantar los embargos hechos y las medidas cautelares. A finales de noviembre se podrán conocer los fundamentos del fallo de los magistrados.

Anna Chiara habló sobre la absolución de su mamá

Anna Chiara, la hija de Andrea de Adrea del Boca y coprotragonista de la tira, expresó el alivio que le generó conocer la absolución de su madre y reflexionó sobre el veredicto de los jueces en la causa. A través de redes sociales, repudió el peso mediático que generó la causa sobre del Boca. “Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud", sostuvo.

La hija de Andrea del Boca se expresó luego del veredicto final Captura de Instagram

Contundente, reprochó a quienes la tildaron de manera despectiva: “Miles me siguen por ese morbo, la hija de la ‘chorra'. Ya no me da náuseas esa palabra, es solo un cadáver más que veo pasar", y añadió: "No existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad".