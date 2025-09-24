El Consejo de la Magistratura renovó el portal de estadísticas judiciales para mejorar el acceso a la información







El órgano judicial optimizó el sitio web para mejorar la experiencia del usuario en la búsqueda de contenido estadístico. El portal cuenta con más de 145 publicaciones accesibles al público.

El nuevo portal de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación.

El Consejo de la Magistratura puso en marcha un nuevo portal de estadísticas para optimizar la interacción de los usuarios con la información a través de una plataforma más moderna y accesible. El sitio se desarrolló a partir de un trabajo en conjunto entre la Dirección General de Tecnología y la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación.

El órgano judicial, que tiene a su cargo la selección y el control de los magistrados federales y nacionales, así como también la administración del Poder Judicial de la Nación, comunicó las transformaciones que se implementaron en la nueva web, entre lo que destacan una reorganización integral de la navegación, en pos de beneficiar el acceso a la información y mejorar la experiencia del usuario.

Los cambios tuvieron como foco lograr una presentación "más simple y comprensible" del contenido disponible y la optimización del mismo "mediante la eliminación de elementos obsoletos o redundantes", indicaron, manteniendo funcionalidades esenciales como la descarga de documentos en formatos adecuados.

En el proceso de modernización del sitio se realizaron incorporaciones clave para la sistematización y búsqueda de la información, como el apartado “Otros datos e informes”, en el que las distintas dependencias del Poder Judicial de la Nación podrán publicar relevamientos estadísticos de interés, junto con aquellos elaborados por la propia Oficina de Estadísticas.

El sitio se actualiza de forma permanente con información procesada por dicha oficina, lo que permite acceder a datos detallados de los distintos fueros y jurisdicciones. Actualmente, se encuentra disponible información del año 2025 y de períodos anteriores. El portal cuenta con más de 145 publicaciones de estadísticas publicadas. "Esta página cumple con el plan estadístico presentado oportunamente", expresaron en un comunicado publicado en la web del Consejo de la Magistratura, en el que resaltaron que mediante el portal renovado "se continúa trabajando activamente para proporcionar datos más confiables, útiles y oportunos que sirvan de fundamento para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito de Poder Judicial, así como la transparencia que requiere la comunidad en general".